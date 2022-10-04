Petrol ve doğalgaz devinden Türkiye kararı! Resmen duyurdu: Kasım ayında başlıyor

TPAO ile ortak olarak SASB olarak da anılan Güney Akçakoca doğalgaz sahasını işletme hakkında sahip olan Trillion Energy, geliştirmenin ilk fazında yedi kuyu açacak.

Şirket yayımladığı bültene göre kuyuların yarısının açılma işlemini tamamladı. İlk fazdan sağlanacak gelir ile daha sonra 10 kuyu daha açılacak.

DOĞALGAZ HEYECANI BAŞLADI

Trillion CEO'su Arthur Halleran, "İlk iki kuyumuzda programladığımız gibi tamamlanıp bu yıl Kasım ayında ilk doğalgaz sevkiyatını yapabilecek olmaktan heyecan duyuyoruz" dedi ve ekledi:

"Karadeniz'in SASB sahası üretimin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye ve Avrupa'ya daha çok doğalgaz sağlayabilecek büyük bir potansiyel taşımakta."

Trillion Energy Karadeniz SASB sahasının %49 hissesine sahip. Sahanın kalan %51 hissesi ise TPAO'ya ait.