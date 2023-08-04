Petrol ve doğalgaz devinden Türkiye kararı! Resmen imzalar atıldı

Son dönemlerde petrol, doğal gaz ve maden aramalarına hız veren Türkiye, Cudi, Gabar ile Kato Dağı'nda ham petrol keşiflerine bulunmuştu. Türkiye'nin başarılı keşifleri dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Kanada merkezli Trillion Energy firması Cudi-Gabar petrol bölgesi için bir Türk firmasıyla çerçevece anlaşmasına imza attı.

PETROL VE DOĞALGAZ DEVİNDEN TÜRKİYE KARARI!



Öte yandan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak TPAO bugün yurt içi günlük petrol üretiminde rekor kırdığını bildirirdi.

Trillion Energy International (TG), bir Türk firmasıyla, 3 Türk petrol arama bloğu için bir çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre; Trilyon Energy, Türkiye'nin güneydoğusundaki Cudi-Gabar petrol bölgesindeki petrol bloklarında yüzde 50 işletme ve gelir payı elde edecek.

4 KUYU AÇILACAK



Trillion Energy, Türk firma ile beraber yürütülecek çalışmaları, 2022'de keşfedilen Şehit Esma Çevik ve 2023'te keşfedilen Şehit Aybüke Yalçın kuyularında devam ettirecek. Cudi-Gabar bölgesindeki önemli petrol sahaları arasında yer alan bu kuyulara ek olarak 4 kuyu açılacak.

Çerçeve anlaşması kapsamında, şirketler yaklaşık 15 x 30 kilometre büyüklüğündeki Doğu Bloğu (BlockM47C3, C4), 30 x 60 kilometre birleşik alana sahip ve yaklaşık 30 kilometre batısındaki M46C, D Bloklarını (Batı Blokları) içeriyor.

Söz konusu petrol blokları, Raman petrol sahası içerisindeki Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın gibi başka petrol sahaları ile çevrili olduğu biliniyor. Anlaşmaya göre, Trillion Energy 2023'te 351 kilometrelik alanda 2D sismik veri toplayacak ve 2024'te yüzde 50 pay almak için dört kuyu açacak.

TEK KEŞİF 16 MİLYON DOLAR



Trilyon Energy'nin açacağı bu kuyuların tek keşif aşamasının yaklaşık 16 milyon dolara (431 milyon Tl) mal olmasını bekliyor. Ayrıca Türk firması ile ortak arama aşaması kapsamında 6 arama kuyusu daha açılacak.

Trillion Energy CEO'su Arthur Halleran, "Doğu Bloğu'na yakın eyalette yapılan son keşifleri göz önünde bulundurarak keşif fırsatları bizi heyecanlandırıyor. Bugüne kadar hedef alanımızın güneybatısında açılan kuyularda iyi ila çok iyi yağ lekesi ve kayalarda asfalt var. Bu, petrolün sistem içinde üretildiği ve taşındığı Doğu Bloğunda çalışan bir petrol sistemini gösteriyor. Keşfedilmiş büyük petrol sahalarıyla çevrili olduğunuzda, fil avlanma sahasında olduğunuzu bilirsiniz." dedi.

Trilyon Energy, bu yılın Mart ayında Türkiye açıklarındaki Güney Akçakoca Alt Havzası gaz sahasında bir gaz keşfi yapmıştı.