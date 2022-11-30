Petrol ve doğalgazın tahtını sallayacak! ''Türkiye için çok büyük avantaj''

Dünya petrol ve doğal gaza alternatif arıyor. Küresel enerji krizi, kaynak arayışında nükleeri yeniden gündeme taşıdı. Nükleer enerji, petrol ve doğal gazın tahtını sallamaya aday. 70 yıllık NGS hayali Türkiye-Rusya işbirliğiyle gerçekleşiyor.



İngiltere merkezli haber sitesi Nuclear Engineering International Akkuyu'yu mercak altına aldı.

TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu için ilk adım 2018'de atılmıştı. Türk-Rus yapımı proje tam gaz hazırlıklarını sürdürüyor. Toplam 4 bin 800 megavat kapasiteye sahip ve dört reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'de, ilk reaktörün 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması öngörülüyor.

DÜNYADA İLK: YAP, İŞLET, SAHİP OL

Akkuyu 'Yap, İşlet, Sahip Ol' (Build, Own, Operate) modeliyle yapılan dünyadaki ilk nükleer santral projesidir.

Haberde, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdür Birinci Yardımcısı Kirill Komarov'un açıklamalarına yer verildi. Komarov, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 12. Uluslararası Nükleer Enerji Fuarı 'Atomexpo 2022'de, Akkuyu'nun şu an dünyanın en büyük nükleer güç santrali şantiyesi olduğunu söyledi.

"EŞSİZ BİR DURUM VE BUNUNLA GURUR DUYUYORUZ"

Yaklaşık 5 gigavat kapasiteli Akkuyu NGS'nin 4 reaktörün aynı anda inşa edildiği dünyadaki tek saha olduğunu ifade eden Komarov, "Bu gerçekten eşsiz bir durum ve bununla gurur duyuyoruz. İnşaat sahasındaki çalışmalar çok iyi gidiyor. " dedi.

4.000 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Komarov, inşaat sahasında 20 binden fazla kişinin çalıştığına işaret ederek, "Projenin şu anda en aktif aşaması yürütülmektedir. Bildiğiniz gibi 2023'te birinci ünitenin ana inşaat işinin tamamlanması ve nükleer yakıtın getirilmesi gerekiyor. Türkiye'nin nükleer bir güç, nükleer teknolojiye sahip bir devlet olmasına çok yaklaştık. Tahminen 60 yıllık bir hizmet ömrüne sahip olacak ve 20 yıl daha uzatma imkanı olacak ve işletme süresince yaklaşık 4.000 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor." diye konuştu.

Komarov, santralin 2010 yılında Rusya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmada kWh başına 0,12 sent olduğunu belirterek "Dünyadaki uranyumun maliyeti ne olursa olsun, diğer enerji kaynaklarının maliyeti ne olursa olsun, nükleer güç santralinden elde edilen elektriğin Türkiye'ye maliyeti 12 cent olacak. Bu, Türkiye için çok büyük bir avantaj." İfadelerini kullandı.

TÜRKİYE İKİNCİ NÜKLEER SANTRALE HAZIRLANIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ise Atomexpo 2022'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ikinci nükleer santralinin ne olacağına ilişkin müzakerelerin başladığını söyledi. Santralin kuzeydeki Sinop ilinde inşa edilmesi planlanıyor. Bayraktar, "İlk tahminlerimize göre en az 16 ila 20 reaktöre ihtiyacımız var veya yüzyılın başında karbon nötr bir ekonomi olmak için Akkuyu NGS'ye ek olarak 12 ila 16 reaktöre ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Bayraktar ayrıca, Türkiye'nin nükleer enerji geliştirme için Güney Koreli ve ABD'li şirketlerle görüşmelerde bulunduğunu, üçüncü bir santral için ise Çin hükümeti ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Star Gazetesi