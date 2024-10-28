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Ekonomi

Petrol ve gaz için hamle! Komşudan 6 bin kilometre ötedeki ülkeyle imza

Komşu Irak ile Çin arasında petrol ve gaz sahasının geliştirilmesi için anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında 800 ile 850 metreküp gaz ve 750 bin varil ham petrol olarak tahmin edilen günlük üretim kapasiteleri artırılacak.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 11:17 - Güncelleme:
Petrol ve gaz için hamle! Komşudan 6 bin kilometre ötedeki ülkeyle imza
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Irak, ülkedeki petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi için Çin ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

Irak Petrol Bakanlığından Çin ile imzalanan anlaşmalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani'nin huzurunda Çinli şirketlerle petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi için nihai anlaşmalar imzalandı.

Geliştirme çalışmaları kapsamında, 800 ile 850 metreküp gaz ve 750 bin varil ham petrol olarak tahmin edilen günlük üretim kapasitelerinin artırılacağı belirtildi.

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