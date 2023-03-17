Petrol ve gazın tahtı sallanacak! Tarihi hamle: Türkiye örnek olacak

Doğu Afrika ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'da üç gün sürecek Afrika Nükleer İş Platformu Konferansı'nda konuşan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Müdür Yardımcısı Mikhail Chudakov, Afrika ülkelerinin nükleer enerji çalışmaları konusunda Türkiye'yi örnek alabileceğini belirtti.

Chudakov, nükleer enerji programı oluşturmak için UAEA'ya başvuran ülkelerin yaklaşık üçte birinin Afrika ülkesi olduğunu aktardı.

Afrika ülkelerinin, iklim değişikliğiyle mücadele ve karbon salınımını azaltma hedeflerini gerçekleştirmesi gerektiğine dikkati çeken Chudakov, bu ülkelerin nükleer enerji çalışmalarını bir an önce başlatması çağrısında bulundu.

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Nükleer İş Platformu Genel Müdürü Zaf Coelho ise AA'ya yaptığı açıklamada, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin, nükleer enerjiye yönelmek isteyen Afrika ülkeleri için uygun bir örnek olduğunu kaydetti.

Coelho, "Türkiye küresel olarak hızlı büyüyen önemli pazarlardan biri. Nükleer enerji pazarına girmek isteyen ve bu konuda bilgi edinmek isteyen Afrika ülkeleri için iyi bir örnek ve bu konuda Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanabilirler. Nükleer enerjiye yeni adım atan ülkeler için, bu aynı zamanda yeni istihdam alanlarının açılması anlamına da geliyor." dedi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Nükleer Enerji Ajansı Politika ve Koordinasyon Başkanı Daniela Lulache de nükleer enerjinin alternatif ve güvenilir bir elektrik kaynağı olduğunu belirtti.

Lulache, Uganda'nın ekonomik kalkınma ve istikrarlı elektrik arzı hedeflerine ulaşmak için nükleer enerji çalışmalarına başlaması gerektiğini ifade etti.

Sahra Altı Afrika'da sadece Güney Afrika Cumhuriyeti'nde aktif nükleer enerji santrali bulunurken Uganda, Gana, Nijerya, Sudan, Ruanda, Kenya ve Zambiya da 2030-2037 yıllarında nükleer enerjiye sahip olmayı planlıyor.

Nükleer İş Platformu Konferansı, Türkiye Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi (NÜTED AŞ) ev sahipliğinde gelecek yaz Antalya'da düzenlenecek.