Kuzey Afrika'nın zengin petrol rezervleriyle bilinen ülkesi Libya, artan elektrik talebini karşılayabilmek için yenilenebilir enerjiye yönelirken, bu konudaki teknoloji açığını, stratejik ortağı Türkiye'nin bilgi ve yatırım desteğiyle gidermeyi planlıyor.

Yaklaşık 7 milyon nüfusa sahip Libya'da artan elektrik talebi, petrol ve doğal gaz santrallerine dayalı üretim kapasitesini aşıyor. Ülke, artan talebi karşılayabilmek için enerji portföyünde yenilenebilir enerji kaynaklarının, özellikle de güneş ve rüzgar enerjisinin payını artırmayı planlıyor.

Libya, yenilenebilir enerji ve verimlilik stratejisi kapsamında 2035 sonuna kadar 4 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Böylece, ülkenin enerji portföyünün yüzde 20'sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşacağı hesaplanıyor.

Özellikle güneş ve rüzgar enerjisi kaynaklarındaki güçlü potansiyelini ülke ekonomisi için fırsata çevirmek isteyen Libya'nın bu kapsamda uluslararası işbirliğine ihtiyacı ön plana çıkıyor.

İki ülke arasındaki köklü ilişkiler yenilenebilir enerji alanında bilgi ve teknolojileriyle Türkiye'yi, Libya'nın enerji geleceğini şekillendirecek ülkeler arasında üst sıraya taşıyor.

- "TÜRK ŞİRKETLERİYLE GÜÇLÜ PROJELERE İMZA ATMAYI HEDEFLİYORUZ"

Libya Yenilenebilir Enerji Kurumu Başkanı Abdusselam el-Ensari, AA muhabirine, Türkiye ile Libya'nın enerji sektöründeki işbirliğinin tarihsel bağlardan beslendiğini söyledi.

Ensari, elektrik ve yenilenebilir enerji alanlarında Türk şirketleriyle işbirliğinde olduklarını belirterek, "Yenilenebilir enerji stratejimiz kapsamında, farklı ülkelerden şirketlerle çalışmayı planlıyor, Türk şirketlerine öncelik veriyoruz. İki ya da üç büyük Türk şirketiyle birden fazla proje üzerine görüştük. Bu ilişkileri güçlendirmeyi ve bu şirketlerle gerçek projelere başlamayı umuyoruz." dedi.

Türk şirketleriyle bilgi paylaşımı ve kapasite geliştirme çalışmalarına odaklandıklarını ifade eden Ensari, "İnsan kaynakları, yenilenebilir enerji teknolojileri, elektrik bağlantıları ve performans mükemmeliyeti gibi alanlarda ortak projeler yürütüyoruz. Türk şirketlerini Libya'ya gelmeye teşvik ediyoruz. Burada çok sayıda fırsat var ve bu şirketleri ağırlamaktan mutluluk duyarız." diye konuştu.

Ensari, Türkiye ile Libya arasında elektrik ticareti konusuna ilişkin, "Türkiye'nin önemli bir üye olduğu Akdeniz İletim Sistemi Operatörleri (Med-TSO) platformunun bir parçasıyız. Türkiye, bu yapıda kritik rol üstleniyor. Bölge ülkeleri arasında elektrik ve enerji ticaretini geliştirme yolları üzerinde fikir alışverişi yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- TÜRKİYE'DEKİ İLGİLİ KURUMLARLA TEMAS HALİNDEYİZ"

Libya Elektrik ve Yenilenebilir Enerji İşlerinden Sorumlu Başbakan Danışmanı Usame ed-Durat da yenilenebilir enerjide işbirliği konusunda birçok Türk şirketiyle iletişim kurduklarını ve toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Durat, yenilenebilir enerji alanındaki bilgi birikimi ve tecrübelerinin Libya'ya transferi için Türk şirketleriyle bir mutabakat zaptı imzaladıklarını belirterek, Türk şirketlerinin özellikle güneş panelleri ve rüzgar türbinleri üretimi konusunda öncü olduğunu vurguladı.

Gaz ve fosil yakıtlarla çalışan elektrik türbinleri konusunda da birçok Türk şirketiyle işbirliği yaptıkları bilgisini paylaşan Durat, "Türkiye bu alanda lider konumda. Şu anda Türkiye'deki ilgili kurumlarla yenilenebilir enerji alanında, özellikle rüzgar ve güneş enerjisine yatırım konusunda bir mutabakat zaptı imzalamak için temas halindeyiz." dedi.

Durat, Doğu Trablus'ta yenilenebilir enerji yatırımları için özel bir alan tahsis edildiğine değinerek, "Türk şirketleri, bu yatırım projelerin hayata geçirilmesinde büyük rol oynayacaktır." ifadesini kullandı.

Türk şirketlerini, ülkenin elektrik şebekesi ve üretim tesisleri gibi kritik altyapı projelerinde "temel bir ortak" olarak tanımlayan ve birçok projedeki Türk imzasını anımsatan Durat, "Türk şirketleri Libya elektrik şebekesinde güçlü bir şekilde yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- TÜRKİYE İLE ELEKTRİK BAĞLANTISI GÜNDEMDE

Durat, ülkeler arası elektrik bağlantı hatları konusunda bir komite oluşturulmasının planlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, bazı Güney Avrupa ve Akdeniz ülkeleriyle mutabakat zaptları imzalandı. Türkiye ile elektrik bağlantısına gelince, bunun Libya'ya yakın bir ülke üzerinden gerçekleşeceğini ve enerji transferinin bu ülke üzerinden Libya ile Türkiye arasında yapılacağını düşünüyoruz. Elektrik bağlantısı konusu gündemimizde yer alıyor ve Türk tarafıyla bu konunun ele alınması planlanıyor. İnşallah bu konuda bir anlaşmaya varılır."