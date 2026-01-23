Suriye'de terör örgütü YPG/SDG kontrolünden geri alınan petrol sahalarında işletme Türkiye'ye verilebilir. Enerji Bakanı Bayraktar, Şam hükümetinin Türkiye ile çalışmak istediğini söyledi.

Bu konuda bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'de petrol sahalarının denetiminin el değiştirmesinin ardından Ankara–Şam hattında enerji başlığının yeniden gündeme geldiğini açıkladı. Bayraktar, petrol kaynaklarının işletilmesi konusunda Şam yönetiminin Türkiye ile birlikte çalışmak istediğini söyledi.

YENİLEME GEREKİYOR

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Bayraktar "Petrol kaynaklarının işletilmesi konusunda Şam yönetimi Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor. Kaynaklar uzun yıllardır kötü şartlarda yönetiliyordu. Petrol kaynaklarının yönetilmesi ciddi bir konu. Yanlış yönetirseniz kaynakları kaybedebilirsiniz. Kaynakların teknolojik olarak da yenilenmesi gerekiyor. Bu konular ilerleyen süreçte konuşulabilir" ifadesini kullandı. Bakan Bayraktar'ın açıklamaları, Suriye'nin kuzeyindeki enerji denkleminde önemli bir kırılmaya işaret ediyor. Petrol sahalarının denetiminin Suriye hükümetine geçmesiyle, Ankara enerji güvenliği ve bölgesel kalkınma başlıklarını yeniden masaya yatırdı. Bakan Bayraktar'ın "teknolojik işbirliği" ve "kaynakların yönetimi" vurgusu, Türkiye'nin sadece bir transit ülke değil, aynı zamanda sahadaki teknik ve lojistik düzenleyici güç olabileceğini gösteriyor.

SURİYE PETROLÜNÜN KRONOLOJİSİ

Suriye'deki sahaların dünden bugüne el değiştirme süreci şöyle oldu:

2011 öncesi - Tam kontrol: Günlük yaklaşık 380 bin varil üretim yapılıyor, bunun büyük kısmı Avrupa'ya ihraç ediliyordu. Merkezi yönetim tüm sahalara hakimdi.

2013 - 2017 - Terör ve kaos (IŞİD dönemi): En büyük sahalar (El-Ömer ve Tanak) terör örgütü IŞİD'in eline geçti. Örgüt, petrolü ilkel yöntemlerle işleyip savaş ekonomisini finanse etti. Koalisyon bombardımanları altyapıyı ağır hasara uğrattı.

2017 - 2024 - SDG/YPG dönemi: ABD desteğiyle sahalar SDG kontrolüne girdi. Petrol, yasadışı yollarla hem rejime hem de Kuzey Irak'a satıldı. Üretim kapasitesi ciddi oranda düştü.

2024 sonrası - Suriye hükümeti dönemi: Sahaların denetimi Suriye hükümetine geçti. Yönetim, kaynakların işletilmesi ve ihracı için Ankara ile resmi temas ve iş- birliği zemini arıyor.

REZERVLERİN KAYBEDİLMEMESİ ÖNEMLİ

Suriye sahasındaki gelişme, Türkiye'nin daha önce Irak'ta uyguladığı stratejinin bir benzerini çağrıştırıyor. 2000'lerin ortasında Türkiye, Kuzey Irak petrollerinin dünya pazarına açılmasında "oyun kurucu" olmuştu. Kerkük-Yumurtalık hattı, bölgeyi Türkiye'ye entegre etmişti. Suriye Hükümeti'nin eline geçen sahalar "yorgun ve hasarlı" durumda. Kuyuların verimli çalışması için gerekli olan enjeksiyon sistemleri savaş boyunca devre dışı kaldı. Bu durum rezervlerin geri dönülemez şekilde kaybedilmesi riskini doğuruyor.