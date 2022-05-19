İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2022 Perşembe / 18 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,974
  • EURO
    16,7897
  • ALTIN
    937.371
  • BIST100
    2393.61
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Petrol zengini bile başa çıkamıyor! Benzin fiyatı tarihi rekor kırdı
Ekonomi

Petrol zengini bile başa çıkamıyor! Benzin fiyatı tarihi rekor kırdı

Dünyanın petrol zengini ülkeleri arasında ilk 10'a giren ABD'de benzin fiyatları, tüm zamanların rekorunu kırdı. ABD'de Ulusal ortalama benzin fiyatı Salı günü galon başına 4.523 dolara ulaştı.

Star Gazetesi19 Mayıs 2022 Perşembe 12:08 - Güncelleme:
ABONE OL

Pandemi sonrası toparlanma çabaları için talep patlaması ve Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan enerji güvenliği sorunu, arzdaki sıkıntıları katladı.

Geleneksel olmayan sondaj yöntemleriyle petrol zengini ülkeler arasına adını yazdıran ABD, benzin fiyatında tüm dünyayı sarsan enerji enflasyonunda kaçamadı.

ABD'de son iki haftadır hızlı yükselen akaryakıt fiyatları, benzin fiyatları üzerindeki etkisini de ciddi şekilde hissettirdi.

BENZİN FİYATINDA TARİHİ REKOR

American Automobile Association (AAA) verilerine göre, ABD benzin fiyatları son iki haftadır günlük bazda tüm zamanların en yüksek seviyesini ulaştı.

Ulusal ortalama Salı günü galon başına 4.523 dolar rekorunu kırdı ve bazı ABD eyaletlerinde fiyat bu rakamın da çok üstünde.

Amerika Birleşik Devletleri'nde en pahalı benzin, 6 doların üzerindeki galın fiyatıyla Kaliforniya eyaletinde satılıyor.

Uzmanlar, keskin artışı kısmen, nihai gaz fiyatının yarısından fazlasını oluşturan petrol fiyatlarındaki artışa bağladılar.

AAA sözcüsü Andrew Gross, CNBC'ye verdiği demeçte, "Benzinin temel bileşeni olan yüksek petrol maliyeti, tüketiciler için bu yüksek pompa fiyatlarını artırıyor. Normalde fiyatların düşmesine yardımcı olacak olan bahar tatili ile Anma Günü arasındaki durgunluk sırasında benzine yönelik yıllık mevsimsel talep düşüşü bile bu yıl hiçbir etki göstermiyor." dedi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.