Petrol zengini bile başa çıkamıyor! Benzin fiyatı tarihi rekor kırdı

Pandemi sonrası toparlanma çabaları için talep patlaması ve Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan enerji güvenliği sorunu, arzdaki sıkıntıları katladı.

Geleneksel olmayan sondaj yöntemleriyle petrol zengini ülkeler arasına adını yazdıran ABD, benzin fiyatında tüm dünyayı sarsan enerji enflasyonunda kaçamadı.

ABD'de son iki haftadır hızlı yükselen akaryakıt fiyatları, benzin fiyatları üzerindeki etkisini de ciddi şekilde hissettirdi.

BENZİN FİYATINDA TARİHİ REKOR

American Automobile Association (AAA) verilerine göre, ABD benzin fiyatları son iki haftadır günlük bazda tüm zamanların en yüksek seviyesini ulaştı.

Ulusal ortalama Salı günü galon başına 4.523 dolar rekorunu kırdı ve bazı ABD eyaletlerinde fiyat bu rakamın da çok üstünde.

Amerika Birleşik Devletleri'nde en pahalı benzin, 6 doların üzerindeki galın fiyatıyla Kaliforniya eyaletinde satılıyor.

Uzmanlar, keskin artışı kısmen, nihai gaz fiyatının yarısından fazlasını oluşturan petrol fiyatlarındaki artışa bağladılar.

AAA sözcüsü Andrew Gross, CNBC'ye verdiği demeçte, "Benzinin temel bileşeni olan yüksek petrol maliyeti, tüketiciler için bu yüksek pompa fiyatlarını artırıyor. Normalde fiyatların düşmesine yardımcı olacak olan bahar tatili ile Anma Günü arasındaki durgunluk sırasında benzine yönelik yıllık mevsimsel talep düşüşü bile bu yıl hiçbir etki göstermiyor." dedi.