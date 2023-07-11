İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2023 Salı / 23 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1065
  • EURO
    28,7675
  • ALTIN
    1618.27
  • BIST100
    6270.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Ülke topraklarının yüzde 40'ı aranmadı! Petrol zengini ülkeden Türkiye'ye teklif: Birlikte bulalım
Ekonomi

Ülke topraklarının yüzde 40'ı aranmadı! Petrol zengini ülkeden Türkiye'ye teklif: Birlikte bulalım

Dost ülke Libya, Türkiye'nin 'petrol hilali' adı verilen coğrafyada yeniden faaliyete geçmesini istiyor. Bu kapsamda Türkiye'ye petrol arama konusunda çağrı yapıldı. Libya toprakları ve denizlerinin yüzde 40'ında şimdiye kadar petrol ve doğal gaz arama faaliyeti yürütülmedi.

Yeni Şafak11 Temmuz 2023 Salı 08:19 - Güncelleme:
Ülke topraklarının yüzde 40'ı aranmadı! Petrol zengini ülkeden Türkiye'ye teklif: Birlikte bulalım
ABONE OL

Kriz öncesi kazdığı 13 petrol kuyusundan 8'inde başarılı sonuç alan Türkiye'ye, Libya'dan petrol arama konusunda davet var. TPAO'nun bir an önce çalışmalara yeniden başlamasının beklendiği Libya'da kara ve denizin yüzde 40'ında henüz hiç petrol ve doğal gaz aranmamış.

Libya'da uzun yıllar faaliyet yürüten Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), ülkede 180 milyon doları aşan yatırımı bulunuyor. Çölün derinliklerinde petrol bulan TPAO bunları işletmeye geçemeden, politik ortam sebebiyle bölgedeki faaliyetlerini durdurdu. İlişkilerin normalleşmesi ile Libya, TPAO'nun 'petrol hilali' adı verilen coğrafyada ortak enerji projeleri geliştirerek yeniden faaliyete geçmesini istiyor.

TPAO'nun, Libya'da faaliyete geçmesi yalnız Türkiye'nin iktisadi haklarını korumak gibi jeopolitik çıktıyla sınırlı kalmayacak, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu petrolün önemli bir bölümünü de karşılayacak.

MEB MUTABAKATI ESAS ALINACAK

Bu alanda bir çalışmanın başlatılması durumunda Türkiye ile Libya arasında imzalanan münhasır ekonomik bölge (MEB) mutabakatı esas alınacak. Bu kapsamda hidrokarbon aranması, üretimi, taşınması, rafine edilmesi, ticarileştirilmesi, dağıtımı ve ticareti ile ilgili projeler yürütülebilir.

YÜZDE 40'I BAKİR

Yeni Şafak'ın haberine göre, Libya toprakları ve denizlerinin yüzde 40'ında şimdiye kadar petrol ve doğal gaz arama faaliyeti yürütülmedi. Libya NOC Ulusal Petrol Şirketi'nin verilerine göre kara ve denizlerde 29 yeni petrol sahası ve 12 doğal gaz sahası bulunuyor. Libya'nın kara suları ve münhasır ekonomik bölgesi Mısır sınırından Tunus'a kadar geniş bir alanı kapsıyor. Keşfedilmiş Sirte, Murzuk, Buri, Sabrata ve Curf gibi petrol ve doğal gaz alanlarının yanı sıra, henüz keşfedilmeyi bekleyen alanlar bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.