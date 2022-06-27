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Ekonomi

Petrol zengini ülkeden yeni adım

Nijerya, 57 petrol şirketine arama ruhsatı verileceğini duyurdu. Nijerya, Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi olarak öne çıkıyor.

AA27 Haziran 2022 Pazartesi 12:51 - Güncelleme:
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Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya, petrol sahaları geliştirme haklarını kazanan 57 şirkete petrol arama ruhsatı vereceğini bildirdi.

Nijerya Petrol Üretim Düzenleme Komisyonu (NUPRC) Başkanı Gbenga Komolafe, yaptığı açıklamada, ülkedeki petrol sahalarında petrol aramak ve çıkarmak için yarın 57 şirkete ruhsat verileceğini duyurdu.

Kıyıda ve sığ sularda bulunan daha küçük petrol bloklardan oluşan petrol sahaları, yerel şirketler tarafından geliştiriliyor.

Afrika'nın en büyük petrol üreticisi ve ihracatçısı Nijerya, devlet maliyesini desteklemek ve ülkenin dövizinin büyük kısmını sağlayan petrol sektörüne yerel katılımı geliştirmek için sahalardaki üretimi artırmak istiyor.

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