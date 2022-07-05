Petrol zengini ülkeyle kritik anlaşma! Türkiye'den transfer edilecek

TBMM Dışişleri Komisyonunun son toplantısında, Türkiye ile Nijerya Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Komisyonda, milletvekillerine bilgi veren Kıran, Türkiye'nin Afrika'daki en eski diplomatik mevcudiyetlerinden birinin Nijerya'da bulunduğunu, Türkiye ile Nijerya arasındaki diplomatik ilişkilerin 60'ıncı yılının idrak edildiğini söyledi.

Dünyanın en büyük 12'nci petrol üreticisi, 8'inci büyük ihracatçısı, aynı zamanda 200 milyonu aşan nüfusuyla kıtanın en kalabalık ülkesi konumundaki Nijerya'nın, Türkiye'nin, Afrika ile derinleşen ortaklık ilişkilerinde öne çıktığını belirten Kıran, "Karşılıklı ziyaretlerimiz sayesinde ikili ilişkilerimizi her geçen gün daha ileri taşıyor, dostluğumuzu pekiştiriyoruz." diye konuştu.

Kıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ekim 2021'de Nijerya'yı ziyaret ettiğini, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari'nin de Aralık 2021'de İstanbul'da Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katıldığını hatırlattı.

Türkiye'nin, Kovid-19 salgını döneminde Nijeryalı kardeşlerini yalnız bırakmadığına dikkati çeken Kıran, "Ağustos 2020'de imzaladığımız hibe anlaşması uyarınca Nijerya'ya sağlık malzemeleri ulaştırdık. Sahraaltı Afrika'da 2'nci, Afrika genelinde 6'ncı büyük ticaret ortağımız olan Nijerya ile ekonomik ilişkilerimizi daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı birlikte sürdürüyoruz. Müşterek gayretlerimizde salgının aramızdaki ticareti olumsuz etkilemesine izin vermedik." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Nijerya arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 2 milyar dolar seviyesine çıktığını, ülkede Türk sermayeli 50'nin üzerinde firmanın bulunduğunu anlatan Kıran, gelişmeye müsait ikili iş birliği alanlarından birinin de savunma sanayisi olduğuna işaret etti.

- "2 ADET AÇIK DENİZ KARAKOL GEMİSİ SATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Türkiye'nin, 2021'de savunma sanayisi alanında yıllık 10 milyar dolarlık ciroya ulaştığını anımsatan Kıran, "Afrika savunma sanayisi ihracatımızın en hızlı arttığı kıtaların başında geliyor. Afrika ülkelerine savunma sanayisi ihracatımız 2021'de bir önceki yıla göre 8 kat artmış durumda. Nijerya'nın savunma sanayisi ürünlerine ilgisinin arttığını da memnuniyetle müşahede ediyoruz, bu ülkeye yakın zamanda 2 adet Açık Deniz Karakol Gemisi satışı gerçekleştirdik. Savunma sanayisi firmalarımız pek çok projeyi yakından takip etmeyi sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

Ekim 2021'de imzalanan Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması'nın, Nijerya ile savunma sanayisi iş birliğine hukuki temel oluşturacağını vurgulayan Kıran, şunları kaydetti:

"Anlaşma ile savunma ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi, üretimi, tedariki, idamesi, teknik ve lojistik destek alanlarında etkili bir iş birliği için gerekli çerçeveyi çiziyoruz. Teknoloji transferi, her türlü eğitim, iş birliği ve belge alışverişi konularını düzenliyoruz, savunma sanayisi kapasitelerimizin artırılmasına imkan sağlıyoruz. Nijerya ile bu alanda diyaloğumuzu artırarak savunma sanayisi alanındaki ihtiyaçlarını daha iyi anlamayı amaçlıyoruz. Anlaşmanın sunduğu yasal zeminde savunma sanayisi ürün ve hizmetlerimize pazar imkanı oluşturulacağına, bunun da ihracatımıza katkıda bulunacağına inanıyoruz."