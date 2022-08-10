Petrolde gündemi sarsan iddia! Gemilerle gizli alıyorlar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli ekonomi kanalı Bloomberg, Avrupa'nın Rusya'dan gizlice doğal gaz ve petrol aldığını iddia etti. Rusya'ya yaptırım uygulayan Avrupa'nın Rus doğal gazı ve petrolünün alması ise dikkatleri üzerine çekti.

PETROLDE GÜNDEMİ SARSAN İDDİA!

Bloomberg'in iddiasına göre, Güney Avrupa ülkeleri Rusya'dan gizlice ham petrol alımlarına yeniden başladı. Edinilen bilgiye göre, Avrupa Birliği'nin (AB) bu tür tedariklere yönelik yasağının yürürlüğe girmesine dört ay kaldı. 29 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında Baltık ve Karadeniz'deki terminallerden Türkiye ve İtalya limanlarına Rus petrol taşıma hacminin son yedi hafta içinde maksimum seviyeye ulaştığı bildiriliyor.

YUNANİSTAN DETAYI

Ayrıca, Nisan ayından bu yana ilk kez İspanya'ya "Urals" yağı partisi teslim edilmesine rağmen, teslimat Kazakistan'ın "KazTransOil" şirketi tarafından gerçekleştirildi. Yine geçen hafta Yunanistan, Şubat ayından bu yana ilk kez Rusya'dan petrol aldı. Bulgaristan ve Romanya, Rusya'dan hidrokarbon alımlarını günlük 255.000 varile çıkardı.

"Bloomberg" hesaplamalarına göre, Rus hammaddelerinin Avrupalı tüketicilere toplam arzı günde 1,38 milyon varil seviyesinde değişiyor. Bu arzın ise son beş haftanın en yüksek rakamı olduğu bildirildi.