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Ekonomi

Petrolde savaş öncesine dönüş! Fiyatlar 75 doların altına indi

Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının normale döneceğine yönelik beklentiler ve Rusya ile ABD arasındaki diplomatik temasların süreceğine ilişkin açıklamalar, enerji piyasalarında jeopolitik risk algısını azalttı. Bu gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları 75 doların altına gerileyerek savaş öncesindeki seviyelerine yaklaştı.

AA24 Haziran 2026 Çarşamba 15:27 - Güncelleme:
Petrolde savaş öncesine dönüş! Fiyatlar 75 doların altına indi
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Dün 77,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,80 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 15.06 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,7 azalarak 74,72 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,07 dolardan alıcı buldu.

Bugün Umman Ulaştırma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, tüm gemilerin kullanımına açık geçici bir deniz koridoru oluşturulması seçeneği konusunda Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile koordinasyon sağlandığı ifade edildi.

Veri analitik şirketi Kpler ve MarineTraffic verilerine göre, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını da içeren 14 maddelik mutabakatın ardından boğazdaki tanker trafiği kademeli olarak toparlanıyor. Boğaz'dan 18-22 Haziran döneminde toplam 172 gemi geçerken günlük ortalama geçiş sayısı 34'e ulaştı. Böylece trafik, savaş öncesi seviyelerin yaklaşık yüzde 25'ine yükseldi.

Fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artıran bir diğer unsur da ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer programına yönelik üst düzey denetimleri kabul ettiğini açıklaması oldu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın "en üst düzey nükleer denetimlere tam ve eksiksiz şekilde razı olduğunu" belirterek bunun, müzakerelerin ilerlemesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Ayrı bir paylaşımında ise Hürmüz Boğazı üzerinden bir günde 19 milyon varil petrol taşındığını ve bunun rekor seviyeye işaret ettiğini savunan Trump, "Petrol fiyatları düşüyor ve dünya daha güvenli bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

- RUSYA-ABD ARASINDA YENİ İSTİŞARE HAZIRLIĞI

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ile ABD'nin ikili ilişkilerde uzun süredir devam eden sorunların çözümüne yönelik yeni bir istişare turu düzenlemeyi planladığını söyledi.

Ryabkov, iki ülke arasındaki "karşılıklı rahatsızlık yaratan konuların" giderilmesine yönelik diyalog çeşitli zorluklarla karşı karşıya olsa da yeni istişarelerin yaz sonuna kadar gerçekleştirilmesini beklediğini belirtti.

Söz konusu açıklamalar, taraflar arasındaki iletişim kanallarının açık kalacağına yönelik beklentileri güçlendirirken, aynı zamanda jeopolitik risk algısını azaltarak petrol fiyatları üzerinde sınırlı aşağı yönlü baskı oluşturabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

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