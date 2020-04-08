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Ekonomi

Petrolde yeni kriz: İran karşı çıktı

İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, OPEC'e bir mektup göndererek, petrol piyasası için açık ve üzerinde konsensüs sağlanmış bir sonuç ortaya konmadan herhangi bir OPEC+ toplantısı düzenlenmesine karşı olduklarını bildirdi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 10:15 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 10:20
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İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, yapılacak bir toplantıdan net bir sonuç alınamaması halinde hali hazırdaki düşük petrol fiyatlarının daha aşağı gelebileceği uyarısında bulundu.

ABD ve Kanada'nın da üretim kısıntısına katılmalarını isteyen İran, OPEC+ toplantısı başlamadan önce temel üretim seviyesinin ve kısıntıların nasıl dağıtılacağının ortaya konması gerektiğini savundu.

ABD'DE SENATÖRLER SUUDİ YETKİLİLER İLE GÖRÜŞECEK

Petrol üretiminin kısılmaması halinde Suudi Arabistan'da bulunan ABD savunma sistemlerinin ve askerlerinin geri çekilmesi yönünde bir yasa tasarısını Kongre'ye sunan Cumhuriyetçi senatörler, Cumartesi günü Suudi yetkililer ile görüşecekler.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Senatörler Kevin Cramer ve Dan Sullivan, Suudi yetkililer ile bir araya gelecekler ve görüşmede global petrol piyasalarında istikrarın sağlanması ele alınacak.

Cramer ve Sulllivan'ın Kongre'ye sundukları tasanı Suudi Arabistan'da bulunan Amerikan hava savunma sistemleri Patriot ve THAAD'lar ile Amerikan askerlerinin geri çekilmesini öngörüyor. (Dünya)

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