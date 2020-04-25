25 Nisan 2020 Cumartesi 10:07 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 10:07

Koronavirüs salgını, yüzyılların dev sektörü petrolde dengeleri alt üst etti. Salgın hastalık nedeniyle seyahatlerin durması ve yüzbinlerce işletmenin üretime ara vermesi, dünyadaki günlük petrol tüketimini 100 milyon varilden 30 milyon varile düşürdü. Her geçen gün rekorunu daha da geliştirerek çakılmaya devam eden petrol fiyatları 20 dolarında altına düştü. Sene başında 66 dolardan işlem gören Brent petrolün varil fiyatı hafta içinde 18 dolar civarına kadar geriledi. Hafta başında ABD’nin Batı Teksas (West Texas Intermediate/WTI) tipi ham petrolün varil fiyatının tarihte ilk kez sıfırın altına düşerek eksi 37 dolara kadar geriledi.

İTHALATÇILARDA BU FIRSAT KAÇMAZ

Bu durum petrol üreticisi ülkeler için büyük bir travma olsa da, petrol ithalatçısı ülkeler için fırsat oldu. Petrol ithalatçısı ülke ve şirketler, ham petrol varil fiyatının 20 doların altında düşmesini fırsata çevirmek istiyor. Depolarını ağzına kadar dolduran rafineri ve ithalatçı firmalar daha fazlası için kiralık tanker arayışına girdi. Uluslararası sularda şu aralar kıymete binen petrol tankerleri yoğun mesai yapıyor.

TANKERLER KIYMETE BİNDİ

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu petrol ithalatçısı ülkeler petrolde düşük fiyattan olabildiğince faydalanmak adına petrol piyasasını yakından takip ediyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Depolama şirketleri dört koldan petrolü taşıtacak tanker ararken, sektör temsilcileri bir müddet daha kiralık tanker bulmanın zor olduğunu belirtiyor. Bilgi aldığımız armatör ve denizcilik şirketleri yetkilileri; tanker gemilerin kiralarının talep doğrultusunda arttığı ifade ediyor. Uluslararası piyasalarda tanker şirketlerinin hisse değerleri hızlıca yükselmeye başladı.

7 MİLYAR METREKÜPLÜK DEPOLAR DOLDURULDU

Türkiye’de 100 üzerinde akaryakıt depo ve antreposu bulunuyor. Yaklaşık 7 milyar metreküp civarında olan Türkiye’deki ham petrol depolama kapasitesinin tamamına yakınının dolduğu belirtiliyor. Salgınla mücadelede şalteri indirmeyerek ekonomisini canlı tutmaya çalışan Türkiye’de de tüketimin azalması ham petrol sirkülasyonunun düşürdü. Türkiye’nin günlük petrol ürünleri tüketimi yaklaşık 100 bin metreküp civarında bulunuyor. Türkiye’nin 70 günlük ihtiyacını karşılayacak miktarda depo kapasitesi var.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜNDE BOŞ YER KALMADI

Dünyanın en büyük bağımsız petrol depolama şirketi, koronavirüs salgınından dolayı hızla artan petrol bolluğundan dolayı, traderların ham petrol ve rafine akaryakıt depolamaları için neredeyse hiç boş yerleri kalmadığını duyurdu. Rotterdam merkezli Royal Vopak NV’nin baş finans yetkilisi Gerard Paulides, verdiği mülakatta, “Petrol tarafında terminallerimiz için mümkün olan tüm kapasite tamamen satıldı” dedi ve “Vopak için, bakım olmayanlar dışında dünya çapında eldeki tüm kapasite neredeyse tükendi ve duyuyorum ki dünyanın kalan kısmında da kapasitesi dolan yegane şirket biz değiliz” şeklinde görüş bildirdi.