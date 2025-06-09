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Ekonomi

''Petrolün başkenti''nde büyük heyecan! Şırnaklı gençlerin gözü yeni bölümde

'Petrolün başkenti' unvanını alan Şırnak'ta doğup büyüyen genç mühendisler terörün silindiği Gabar'da Cumhuriyet tarihinin en önemli petrol keşiflerine tanıklık yapıyor. Bölgedeki petrol ve enerji faaliyetlerin yüzlerce gence ekmek kapısı olduğunu aktaran Şırnaklı mühendisler, yakında Şırnak Üniversitesi'nde açılacak olan 'Sondaj Teknolojisi' gibi bölümlerin şimdiden gençleri heyecanlandırdığını söyledi.

AKŞAM GAZETESİ9 Haziran 2025 Pazartesi 09:59 - Güncelleme:
''Petrolün başkenti''nde büyük heyecan! Şırnaklı gençlerin gözü yeni bölümde
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Türkiye'nin petrolde dışa bağımlılığını azaltan Gabar petrolünün yıllık ekonomik değeri 2 milyar doların üzerinde hesaplanırken, bölgedeki rezervi artırmaya yönelik sondaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) çalışmaları sonucu Gabar Dağı'nda 10 Mayıs 2021'de Şehit Esma Çevik-1 arama kuyusunda 36 API graviteye sahip petrol keşfi gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan "2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda yer alan verilere göre, Şehit Esma Çevik, Şehit Teğmen Akdeniz, Şehit Aybüke Yalçın, Mehmet İrfan Güler, Bülent Sadioğlu ve Bulmuşlar sahalarında keşfedilen petrol rezervlerinin toplamı 867 milyon varile ulaştı.

TERÖR ATEŞİ SÖNDÜ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerin buluştuğu bir şölenle anılan Gabar Petrol Sahası'nda Şırnak'ta doğup büyüyen genç mühendisler de hizmet veriyor.

AKŞAM, memleketlerine dönüp tarih yazan mühendislerle görüştü. Şırnaklı ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği mezunu Ferit Gören, Gabar keşfinin bölgedeki gençlerin eğitim ve hizmet aşkını kabarttığını belirterek "Bölgede yol, eğitim ve iş imkanı terör ateşinin sönmesini sağladı" dedi. Doğduğu topraklarda hizmet vermenin gururunu yaşadığını anlatan Gören duygularını şöyle anlattı:

HAYAL BİLE EDEMEZDİM

"Şırnaklıyım, ailemle beraber Şırnak'ta yaşıyoruz. Mezun olduğum dönemlerde kendi memleketimde kendi sektöründe çalışmak aklımın ucundan bile geçmiyorken bugün petrolün başkenti unvanını alan memleketimde görmesi bile hayal olan dağlarımızda çıkardığımız petrol ile ekonomiye can suyu olmanın gururunu yaşıyorum. Bana bu gururu yaşatan kurumuma ve devletimize bu vesileyle minnetimi ifade etmek istiyorum."

BAĞIMSIZLIĞIN MEŞALESİ

Bölgedeki petrol ve enerji faaliyetlerin yoğunluğunun birçok kişiye ekmek kapısı olduğunu kaydeden Gören, "Yüzlerce gencimiz bugün doğrudan veya dolaylı bir şekilde bu projenin bir parçası olup evlerine ekmek götürüyor. Gabar'da petrolün keşfi bölge gençlerimizin hem okul tercihlerini hem de özel sektörde meslek tercihlerini büyük oranda etkilemiş durumda. Yakında Şırnak Üniversitesi'nde açılacak olan "Sondaj Teknolojisi" gibi bölümler şimdiden gençlerimizi heyecanlandırıyor" diye konuştu.

Gabar petrolünün Türkiye Yüzyılında enerjide bağımsızlığın meşalesi olduğunu söylene Gören "Bu uğurda büyük bir inançla, azimle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Eskiden internete Gabar yazdığımız zaman karşımıza baştan sona terör haberleri çıkardı, bugün ise petrol haberleri çıkıyor" dedi.

CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ

Gabar Petrol sahasında çalışan 31 yaşındaki Elektrik-Elektronik Mühendisi Lokman Üstün'de Şırnaklı. Terörle anılan bir bölgenin Gabar Petrol Sahası sayesinde artık üretimle, kalkınmayla, istihdamla ve umutla anıldığını belirten Üstün "Gabar, sadece bölge için değil ülke genelinde bir zihinsel dönüşüm anlamı taşımaktadır. Ben Şırnaklı bir mühendis olarak anaların ağladığı, ülkemde halkımızın zihninde kara bir anlam taşıyan Gabar'ın aydınlığa kavuşmasını sağlayan bu kutsal proje için canla başla çalışacağım. Ne mutlu bana ki doğduğum topraklarda böyle kutsal projenin bir parçasıyım" dedi.

GENÇLERE BİRLİK ÇAĞRISI

Gençlere çağrı yapan Üstün "Mühendislik okumak, sadece bir meslek sahibi olmak değil, insanlara, çevreye ve geleceğe katkı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. Benim bölge gençlerine tavsiyem gelin bu yolculukta gücümüze güç katın" diye konuştu.

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