Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş listesini yeniledi. Listeye 12 zeytinyağı ve 8 peynir markası eklendi. Yapılan denetimlerde, peynir üretiminde düşük yağ kullanımı ve zeytin yağında bitkisel yağ tespit edildi. Listeye göre pek çok marka "tam yağlı" diye sattığı kaşar ve beyaz peynirinde yağ oranını düşük tutuyor.

TOHUM YAĞI ÇIKTI

Listede düşük yağ tespit edilen peynir markaları şöyle: Boyacıoğulları Ömür, Tarım Dünyası Kavaltılık, Zeki Kuloğlu, Lokma, ÜG Ünal Süt, Erkon. Bakanlığın listesinde hakiki, taş baskı, sızma diyerek tohum yağları karıştırılan ve aralarında ismi sahtecilikle özdeşleşen Sabri Akın'a ait bir markaların da bulunduğu zeytinyağları da bulunuyor. O markalar şunlar: Ayvalık Birlik, Gold Efe, Grand Yayla, Gerçek Gemlik; Dalından Ayvalık, Yeni Vakıf Gurme, Gold Avalık, Çağlarca; Yeni Körfez, Ayvalık Gömeç.

GIDADA 600 HİLEKAR İÇİN SUÇ DUYURUSU

Bakanlık gıda taklit-tağşiş yapan firmaları savcılığa verdi. Bakan Yumaklı "Denetimlerde 1.5 milyar ceza kestik, 600'den fazla firma hakkında suç duyurusu yaptık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NTV'de yaptığı açıklamada fahiş fiyat ve taklit-tağşişle ilgili mücedelenin sürdüğünü söyledi. Yumaklı taklit-tağşiş yapan 600'ü aşkın firma için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:

ÜÇ BAKANLIK TAKİPTEYİZ: Üç bakanlık olarak piyasadaki fiyat hareketlerini yakından takip ediyoruz. 1 lira mal edilen ürün 10 liraya tüketiciye sunuluyorsa orada bir problem var.

ETTE ARTIŞ SPEKÜLATİF: Kırmızı etle ilgili ülkemizde tedarik nedeniyle fiyat artışı söz konusu değil. Fiyatların artırılmasına dönük spekülatif girişimler oldu. Et ve Süt Kurumu olarak piyasa regülasyon görevimizi yerine getiriyoruz.

TAĞŞİŞE CEZA: Taklit ve tağşiş ile mücadelede 1.5 milyar liraya yakın ceza kestik. 8 binden fazla arkadaşımız sahada, denetimlerine devam ediyor. Denetim sayısı 1,3 milyona ulaştı. 600'den fazla firma hakkında suç duyurusu yapıldı.

PESTİSİTLİ ÜRÜN YOK: Pestisitli gıdalarda "Bizim tüketimimize sunuluyor" algısı doğru değil. Türkiye'ye herhangi bir sebeple iade edilmiş hiçbir ürün iç piyasada satılamaz. İade edilen ürünler gümrükten geçmeden imhası sağlanıyor.

TARTININ AYARIYLA OYNAYAN YANDI

Sanayi ve ticarete yeni düzenlemeler getiren torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.

*Buna göre ticarette hizmet, bakım, muayene gibi faaliyetlerde standartlara uymayanlara 482 bin liraya kadar ceza kesilecek. Ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar işlemlerindeki aykırılıklara 5 bin liradan 50 bin liraya kadar para cezası verilecek. Düzenleme, 14 Mart'ta yürürlüğe girecek.

TÜBİTAK, öğrenim ve öğrenim sonrasında üstün başarısıyla kendini gösteren gençleri izleyerek onlara 250 bin liraya kadar burs verebilecek. Bu düzenleme ise 5 Haziran'da yürürlüğe girecek.

TESK ve TOBB'un KOSGEB'e ödeyeceği aidatlar, 4 Haziran'dan itibaren Cumhurbaşkanı tarafından iki katına kadar artırılabilecek.