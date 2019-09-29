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Peynirde yöresel adıyla sütsüz oyun

Türkiye’de en çok tüketilen ürünlerin başında gelen peynirde kâr uğruna hileler bit- miyor. Gıda sahtecileri içinde margarin olan karışımı yöresel peynir adıyla satıyor.

  • ERDİNÇ AKKOYUNLU
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Gıda hilelerindeki boyut her geçen gün katlanarak büyüyor. Son olarak ana maddesi süt olan peynirlerin içinde hiç süt kullanmadan üretildiği ortaya çıktı. İçinde süt kullanılmayan peynirler ise satılmayan margarinlerden üretiliyor. Üstelik yöresel peynir adı altında satılan bu ürünler çarşıda pazarda büyük rağbet görüyor. 

MARKASIZA DİKKAT

Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden Muratbey Peynirleri’nin Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, tüketicileri yöresel oyun konusunda uyardı. AB’ye peynir ihracatının yeni başladığını firmalarının da tüm Avrupa ülkelerine satış yaptığını anlatan Erol, Türkiye’deki gıda hilelerinin sektörü yaraladığını anlattı. İçinde margarin, nişasta, kemik unu ve iade peynirlerin bulunduğu ama sütün yer almadığı yeni melez peynir türlerinin ortaya çıktığını anlatan Erol “Ciddi peynir üreticisi markalar için böyle bir şey söz konusu değil. Ama son yıllarda adına yöresel isimler eklenerek, tulum benzeri diyebileceğimiz bazı peynirler piyasaya sürülüyor. Bu ürünler su, lor, iade peynirler, nişasta ve bitkisel yağların makineden geçirilmesiyle elde edilebiliyor. Bu peynirlerin kilosu bugünlerde 11 TL civarında satılıyor” dedi. 

İÇİNDE 6 LİTRE SÜT VAR 

Ürünlerde içerik bilgilerinin de yer almadığını anlatan Erol “Bir kilo beyaz peynir için bile en az 5.5-6 litre süt gerekir. Peynirin cinsine ve kalitesine bağlı olarak kullanılan süt miktarı çok daha yüksek rakamlara çıkar. Dolayısıyla üretiminin bu kadar pahalı girdileri olan bir ürünün ucuz olması tek ihtimali akla getirir; peynirin içinde olması gerekenler yoktur, olmaması gerekenler vardır” dedi. 

15 TL’YE PEYNİR OLMAZ 

 “Mevcut süt fiyatlarını göz önünde bulundurursak, kilosu 10 TL’ye ya da 15 TL’ye peynir olmaz” diyen Erol “Geri kalan her şeyi yok saysak da yine bu fiyatlara olmaz.  Satın alma gücünün düşmesi, her benzer dönemde olduğu gibi,  vasıfsız ürünlerin ucuz ürün olarak ortaya çıkmasına neden oluyor” dedi. 

TEREYAĞDA NEM HiLESi

Gıdadaki bir başka büyük hile alanı tereyağındaki oyunları anlatan Necmi Erol “Tereyağın içindeki yağ miktarı kodekse göre yüzde 82’dir. Yani 100 gram tereyağının içinde 82 gram saf yağ, 18 gram da nem vardır. Tereyağı için gıda kodeksinin yönetmelikte istediği miktar budur. Eğer siz tereyağının içindeki yağ oranını yüzde 78’e ya da 75’e çekiyorsanız, daha yumuşak bir yağ elde edersiniz. İçerisinde 75 gram yağ barındıran bir tereyağının geri kalan 25 gramı sudur, devamında ise bitkisel yağ olabilir. Dünya genelinde tereyağlarına koku veren aromalarında kullanıldığı ve bir çok tüketicinin bu tarz ürünleri daha çok tercih ettiği görülüyor” dedi. 

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