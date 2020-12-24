Pierre Cardin'den kadınlara özel yenilikçi stiller taşıyan koleksiyon

24 Aralık 2020 Perşembe 12:21 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 12:21

Kokteyl ve casual-chic elbise, zamansız slim suit, devore bluz, triko, denim ve yeni yıl için hazırlanan çantalardan oluşan kapsül koleksiyon, arzu edilen kadın modasına sofistike bir yaklaşım sunuyor. Toplamda 30 parça ile hazırlanan kapsül koleksiyonda yer alan kadın şıklığı yeniden hayat buluyor.

Pierre Cardin kadınına özel hazırlanan koleksiyon, günlük hayatta kullanılabilecek modellerle birlikte şık davetlerin vazgeçilmezi olacak dengeli parçaları bir arada barındırıyor. Koleksiyonun tamamı hayatın akışında cesur ve özgün tarzları deneyimlemek isteyen kadınlar için hazırlandı.

Birbirinden kullanışlı parçaların yer aldığı koleksiyon, vatka detaylarıyla hem geçmiş hem günümüz trendlerine göz kırparken, dijital desen kullanılarak tasarlanan parçalarıyla da dinamik bir stil vadediyor. Takım elbiselerdeki maskülen tavrın saten kumaş birlikteliği, iddiayı feminen bir tavırla yorumlamak isteyen kadınların beğenisine sunuluyor. Ayrıca koleksiyon, şık ve rahatlığı bir arada sunan denimlerin basic trikolarla ve kadife efektli bluzlarla kombinlenebilmesine de imkan sağlıyor.

Yeni bir yıla yenilenerek girmek isteyenler için hazırlanan özel koleksiyon, mağazalarda veya online satış kanallarında deneyimlemeniz için sizleri bekliyor.