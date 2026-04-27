Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Beceriler Zirvesi kapsamında İstanbul'a gelen OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim diplomasisini ve OECD ile ilişkileri çok önemsediklerini, OECD'nin raporlarının ve tavsiyelerinin kendileri için her zaman referans kaynağı olduğunu aktaran Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında yaptıkları düzenlemeyle müfredatı beceri odaklı formata kavuşturduklarını ifade etti.

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2001'de AK Parti'yi kurarken Türkiye'nin eğitim öğretimde fiziki altyapıyla ilgili eksikliklerine dikkati çektiğini hatırlatarak, "Derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, bu sayılar çok yüksekti. Aradan geçen 20 yılı aşkın süre içinde derslik sayısını 300 binlerden 750 binlere çıkardık. Öğretmen sayısını 500 binlerden 1 milyon 200 binlere çıkardık. Okullarımızın tamamında, 650 bin dersliğimizin tamamında şu anda etkileşimli tahtalar var, dünyanın en büyük eğitim içerik portallarından birine erişim imkanı var." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıkta 2013'ten itibaren 5,5 yıl müsteşarlık yaptığını anımsatan Tekin, bu süre içinde altyapıya dönük çalışmalara ilave olarak beceri odaklı bir programa geçilmesi için çok ciddi çaba sarf ettiklerini ve geçen yıl bunu temin ettiklerini kaydetti.

Bakan Tekin, finansal okuryazarlık konusunun, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki 9 okuryazarlık başlığından biri olduğuna işaret ederek, bütün okullarda finansal okuryazarlıkla ilgili süreçlerin başlatıldığını, bu konunun şu anda odak noktalarından biri olduğunu vurguladı.

- "TÜRKİYE'DE, KENDİNE ÖZGÜ DEĞİŞİK BİR MODEL UYGULAMAYA GİRDİ"

Mesleki eğitimle ilgili çalışmalara da değinen Tekin, ülkelerin milli gelirleri ile mesleki ve teknik eğitimde verilen beceri odaklı eğitim arasındaki korelasyonunu çok yakından takip etiklerini söyledi.

Tekin, 2013'ten itibaren mesleki ve teknik eğitimi hem nicel göstergeler itibarıyla tercih edilen bir alan haline dönüştürmeye çalıştıklarını hem de Türkiye'nin bürokratik yapısı içerisinde bu alana yönelik önemli teşvikler uygulamaya başladıklarını aktardı.

Bakan Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bütün bunları yaparken de işbaşı eğitimlerine, yani çocuklarımızın işletmelerde mesleki alanla ilgili beceri eğitimlerine odaklandık. Şu an Türkiye'de, kendine özgü değişik bir model uygulamaya girmiş oldu ve bu kamuoyu tarafından da ciddi şekilde beğenilmeye başlandı. Mesleki eğitim alan çocuklarımızın hem saha becerileri hem de akademik eğitimleri paralel bir biçimde yürümüş oluyor. Birçok ülke Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerini transfer etmek üzere bizimle irtibata geçiyor. Biz de bu konuda çok işbirliğine açık bir tutum sergiliyoruz."

Mesleki ve teknik eğitimin başlangıçta sağlıklı verilmesinin ve hayat boyu devam ettirilmesinin çok kritik bir yaklaşım olduğunun altını çizen Tekin, "Biz mesleki teknik eğitimin hem zorunlu eğitim çağında verilmesi için çaba sarf ediyoruz hem de yaşam boyu öğrenme kapsamındaki modüllerimizi güncel gelişmelere göre daha çekici ve daha cazip hale getirmek üzere çok devasa bir yükün altına girdik." ifadelerine yer verdi.

Tekin, mesleki eğitimin çekici hale getirilmesi konusunun küresel bir problem olduğunu belirterek, bu konuda OECD gibi güçlü yapılarla birlikte çalışmanın tüm ülkelere güç vereceğini dile getirdi.

- "TÜRKİYE'NİN BİR SÜREDİR OLUMLU BİR YÖRÜNGEDE OLDUĞUNU GÖRMEK ÇOK GÜZEL"

OECD Genel Sekreteri Cormann da örgütün Türkiye ile olan etkileşimine büyük değer verdiğini, özellikle eğitim politikası alanında bu ilişkilerin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Cormann, "PISA sonuçlarının bize söylediği şey, son on yılda Türkiye'nin doğru yönde eğilim gösteren az sayıdaki ülkeden biri olduğudur. Bir sonraki PISA için gelen verilerin, Türkiye'deki bu olumlu eğilimin devam ettiğini gösterdiğini görüyoruz." bilgisini paylaştı.

Eğitimin, verimliliği artırmanın ve dolayısıyla gelirleri ve yaşam standartlarını iyileştirmenin en iyi yollarından biri olduğuna dikkati çeken Cormann, "Ancak bu, olumlu değişimin etkisini göstermesinin uzun zaman aldığı bir politika alanıdır. Fakat Türkiye'nin bir süredir olumlu bir yörüngede olduğunu görmek çok güzel." açıklamasında bulundu.

- "İŞBİRLİĞİMİZİ GENİŞLETMEK İÇİN HARİKA BİR ALAN OLACAK"

Görüşmeye katılan OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleicher ise eğitim alanındaki başarılarından dolayı Bakan Tekin'i kutladı.

Finansal okuryazarlık konusuna özel bir önem verdiklerini anlatan Schleicher, gençlerin matematiksel bilgilerini finansal bir bağlamda ne kadar iyi uygulayabildiklerini değerlendirmek açısından bunun önem taşıdığını söyledi. Schleicher, bu konunun Milli Eğitim Bakanlığı ile OECD arasındaki işbirliklerinin iyi bir uzantısı olacağını ifade etti.

Bugün "Küresel Mesleki ve Teknik Eğitim" girişimini başlatacaklarını kaydeden Schleicher, "Ülkeleri mesleki eğitim etrafında bir araya getirdiğimiz, küresel standartlar oluşturduğumuz, sistemleri birbirleriyle daha uyumlu hale getirdiğimiz ve ortak bir dil yarattığımız bir girişim. Türkiye'nin bu alana yaptığı yatırımlar göz önüne alındığında, bunun işbirliğimizi genişletmek için harika bir alan olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Görüşmeye, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve bakanlık bürokratları da katıldı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI IŞIKHAN, OECD BECERİLER ZİRVESİ'NİN BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşecek Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 6. Beceriler Zirvesi öncesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann'ın katılımıyla ortak basın toplantısı düzenlendi.

Işıkhan, basın toplantısındaki konuşmasında, öğleden sonra zirvenin açılışını gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği güçlü destek için şükranlarını sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin tarih boyunca fikirlerin, medeniyetlerin ve gelecek tasavvurlarının önemli kesişme noktası olduğunu ifade eden Işıkhan, ülkenin bugün de aynı sorumlulukla, küresel sorunların tartışıldığı ve çözümlerin üretildiği bir merkez üssü olma iddiasını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Işıkhan, "Türkiye, etrafını saran savaş ve huzursuzluk sarmalına rağmen, adil ve eşitlikçi bir zemine dayanan, çok taraflı düzeni savunmaya ve uluslararası barışa tüm imkanlarıyla katkı sağlamaya devam etmektedir." diye konuştu.

Yaklaşık iki hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 5. Antalya Diplomasi Forumu'nu başarıyla gerçekleştirdiklerini anımsatan Işıkhan, geçtiğimiz hafta TBMM'nin, dünyadaki en büyük etkinlikler arasında yer alan "Parlamentolar Arası Birliğin 152. Genel Kurulu"na ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Işıkhan, Türkiye'nin bu yıl Temmuz ayında Ankara'da "2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne, Kasım ayında Antalya'da "COP31 Birleşmişler Milletler İklim Değişikliği Konferansı"na ve yıl sonunda "Türk Devletler Teşkilatı 13'üncü Liderler Zirvesi"ne ev sahipliği yapacağını kaydetti.

"OECD 2026 Beceriler Zirvesi"nin bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilen uluslararası etkinlikler zincirinin önemli bir halkasını oluşturduğuna değinen Işıkhan, bu zirveyi, küresel geleceğin inşasına katkı sunacak stratejik bir platform olarak gördüklerini ifade etti.

Işıkhan, içinde bulundukları çağın, klasik politika araçlarıyla yönetilemeyecek kadar hızlı, çok katmanlı ve kırılgan bir dönüşüm sürecine işaret ettiğini söyledi.

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile ilk olarak 19 Eylül 2024'te, Paris'te, OECD Genel Merkezi'nde bir araya gelerek bu önemli etkinliğin temelini attıklarından bahseden Işıkhan, aradan geçen süre zarfında, bakanlık ve OECD ekiplerinin zirvenin düzenlenmesi için iş birliği içerisinde çalıştıklarını anlattı.

- "OECD'NİN, KÜRESEL POLİTİKA ÜRETİMİNDEKİ ROLÜNÜN, ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE, DAHA DA KRİTİK HALE GELECEĞİNE İNANIYORUZ"

Bugün İstanbul'daki zirveyle, toplumlarının ve gelecek nesillerin refahını artıracak kalıcı bir temel oluşturacaklarına yürekten inandığını belirten Işıkhan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hem bir bakan hem de bir bilim insanı olarak, retoriğin daha fazla öne çıktığı bir çağda, bilimsel ve analitik çalışmalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu bağlamda Türkiye olarak, kurucu üyesi olduğumuz OECD'nin kanıta dayalı yaklaşımını ve çok taraflı iş birliği ruhunu güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz. 2023 yılında ülkemizde açılan, OECD İstanbul Merkezi ile OECD, bölgesel programlar geliştirerek, çok daha geniş coğrafyalara erişim imkanı kazanmıştır. Bu merkezin görev süresinin 3 yıl daha uzatıldığına yönelik karar, dün Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Hayırlı olmasını diliyorum. Kuruluşunun 65'inci yıl dönümünü kutlayan OECD'nin, küresel politika üretimindeki rolünün, önümüzdeki dönemde, daha da kritik hale geleceğine inanıyoruz."

Gerçek ilerlemenin, makinelerin güçlenmesiyle değil insanın, o gücü akılla, iradeyle ve beceriyle yönetebilmesi olduğunu ifade eden Işıkhan, karasabanla tarla süren nasırlı ellerden, zirai ilaçlama için dron kullanan ellere çok hızlı bir geçiş yaşadıklarını dile getirdi.

Işıkhan, bu değişimi ve dönüşümü, hayatlarının her aşamasında bizzat tecrübe ettiklerini, hatta çoğu zaman zorlandıklarını ifade ederek, "Bu nedenle, dünün becerileri dönüşürken, bugünün becerileri üzerine de yeni beceriler inşa etmemiz gerekiyor. Geleceği belirleyecek olan, esasen teknolojinin ne kadar hızlı ilerlediği değil toplumların bu dönüşüme ne kadar hazırlıklı olduğu ve bireylerin bu değişimi ne ölçüde yönetebildiğidir. Tam da bu nedenle, bu zirveyi 'Nesiller Arası Yeteneklerin Ortaya Çıkarılması' temasıyla kurguladık. Çünkü bizler, yalnızca yeni beceriler kazandırmayı değil, mevcut potansiyeli açığa çıkarmayı, fırsatlara erişimi yaygınlaştırmayı ve hiçbir yeteneğin atıl kalmadığı, kapsayıcı bir sistem inşa etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, çalışma hayatıyla eğitim politikalarını birbirini tamamlayan iki stratejik alan olarak ele aldıklarını belirten Işıkhan, zirveye davetli ülkelerden, hem çalışma hem de eğitimden sorumlu bakanları özellikle davet ettiklerini, bu etkileşimi güçlendirmeye özel önem verdiklerini söyledi.

Bakan Işıkhan, bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in başkanlığında bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştireceklerini, zirve kapsamında bugün ve yarın yapılacak oturumlarda, içinden geçtikleri teknolojik değişim ve dönüşüm süreçlerinin küresel ve bölgesel düzeyde ne tür etkiler doğuracağını, çalışma yaşamı ve eğitim sistemlerinin bu süreçten nasıl etkileneceğini ele alacaklarını bildirdi.

Zirveye 25'i bakan ve 20'si bakan yardımcısı olmak üzere toplam 57 ülke ve uluslararası kuruluştan 300'e yakın üst düzey katılımcının katılacağını belirten Işıkhan, bu zirve kapsamında, son derece değerli tartışmaların ve ufuk açıcı değerlendirmelerin gündeme geleceğine inandığını kaydetti.

Işıkhan, zirve kapsamında, yarın gerçekleştirecekleri üç farklı oturumda, eğitim sistemlerinin geleceğin yetişkin becerilerinden nasıl daha etkin bir şekilde istifade edilebileceğini ve gizli kalan yeteneklerin nasıl ortaya çıkarılabileceğini ele alacaklarını dile getirdi.

Ayrıca, Türkiye'nin beceri politikaları alanındaki iyi uygulama örneklerini ve tecrübelerini, konuklarla yerinde paylaşmak amacıyla iki ayrı saha ziyareti gerçekleştireceklerini de belirten Işıkhan, ev sahipliğini yaptıkları zirvenin tüm katılımcılar için faydalı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Toplantıda, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann da bir konuşma yaptı.