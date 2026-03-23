İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2026 Pazartesi / 5 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3422
  • EURO
    51,2095
  • ALTIN
    6029.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
Ekonomi

Piyasada sert dalga! Metal bazlı ürünlerde yeni karar

Borsa İstanbul'da işlem gören bazı kıymetli metal bazlı yatırım araçlarında aşağı yönlü fiyat sınırları bugün için genişletildi.

AA23 Mart 2026 Pazartesi 11:08
ABONE OL

Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

Buna göre, GMSTR.F Borsa Yatırım Fonu ve ALTIN.S1 Emtia Sertifikası sırasında alt fiyat limiti oranı artırıldı. Piyasa Yapıcı Kurumun talebine istinaden GMSTR.F Borsa Yatırım Fon sırasında uygulanan yüzde 10 oranındaki alt fiyat limiti oranı bugün için saat 11.00 itibarıyla yüzde 20'ye çıkartıldı.

ALTIN.S1 Emtia Sertifikası sırasında da uygulanan yüzde 5 oranındaki alt fiyat limiti oranı da bugün için saat 11.00 itibarıyla yüzde 10'a çıkartıldı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.