12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5259
  • 6,2275
  • 228.702
  • 94.101
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Piyasalar normalleşiyor

‘Seçimsiz 4.5 yıllık’ bir dönemin başlaması piyasalarda da yankı buldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Seçimler sonrası piyasalar ilk işlem gününe her iki yönde dalgalanarak başladı. Cuma kapanışta 5.5781 seviyesinde olan dolar, dün 5.7015’i gördü. Dolar, öğleden sonra ise 2.25 değer kaybederek 5.45 lira seviyesine indi. TL’deki düşüşe paralel Borsa da haftanın ilk işlem gününe sınırlı düşüşle başladı. 

SEÇİM SARMALI BİTTİ

Ancak borsa daha sonra artıya geçerek yüzde 0.34 prim yaptı. Uzmanlar piyasalardaki bu durumu Türkiye’nin yeniden erken seçim sarmalına girme ihtimalinin bitmesine bağladılar. Hem AK Parti hem de muhalefet cephesinden erken seçim istenmediği ve 4.5 yıllık seçimsiz dönem vurgusu yapıldığını belirten uzmanlara göre piyasa normalleşiyor. BlueBay Capital Varlık Yönetimi Stratejisti Timothy Ash, AK Parti hükümetinin ülke çapında yüzde 50’den fazla oy aldığına dikkat çekerek büyük resmin değişmediğini yazdı. Ash reform vaadinde bulunan hükümetin bunu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. 

AÇIKLAMALAR POZİTİF

İş Yatırım Direktörü Serhat Gürleyen ise seçimsiz en az 4 yıllık bir dönem var. İktidar ekonomiyi siyasetin önüne koyabilirse şu anki tepkinin ortadan kalktığını görürüz” dedi. Gedik Yatırım’dan Üzeyir Doğan da “İktidar ve muhalefetin açıklamalarda erken seçim arzuları olmadığını gördük. Erdoğan da artık ekonomiyle yapısal reformlara odaklanacağını belirtti, bu piyasalar için pozitif” diye konuştu.

BOŞ DURMADILAR

Seçimler öncesi Merkez Bankası’nın aldığı önlemler yankı bulmaya devam ederken, Türkiye’ye dönük olumsuz raporlarıyla dikkat çeken kurumlar piyasalara dönük açıklamalarına dün de devam etti. Moody’s döviz rezervlerindeki düşüşün Türkiye’nin kredi notu açısından olumsuz olduğunu belirtirken TL’yi desteklemek için yapılan ‘müdahalenin’ Merkez Bankası’nın bağımsızlığı üzerinde yeni soru işaretleri doğurduğunu iddia etti. İngiliz FT Gazetesi ise “Türk yetkililer yerel seçimler öncesi TL’nin istikrara kavuşmasında bir nebze de olsa başarıya ulaşmış gibi görünüyor. Ancak birçok kişinin bu önlemlerin uzun süre uygulanabileceğine dair şüpheleri var” ifadesini kullandı.

Şenocak: Binali Yıldırım´a ait oyları İmamoğlu´na yazdılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Venezuela’da Guaido’nun dokunulmazlığının kaldırılması istendi

Venezuela’da Guaido’nun dokunulmazlığının kaldırılması istendi

Komşunun vilayetinde "bağımsızlık" girişimi

Komşunun vilayetinde 'bağımsızlık' girişimi

AK Parti'li Özcan: Seçim henüz Ankara'da sonuçlanmadı

AK Parti'li Özcan: Seçim henüz Ankara'da sonuçlanmadı

İstanbul Valiliği'nden gözaltı haberlerine yalanlama

İstanbul Valiliği'nden gözaltı haberlerine yalanlama

Çelik: İtiraz süreci doğal, herkes saygı duymalı

Çelik: İtiraz süreci doğal, herkes saygı duymalı

İstanbul'daki seçimler 'hırsız var' etiketiyle gündem oldu

İstanbul'daki seçimler 'hırsız var' etiketiyle gündem oldu

Ruhani'den Başkan Erdoğan'a seçim tebriği

Ruhani'den Başkan Erdoğan'a seçim tebriği

AK Parti'den seçim açıklaması: Belgeli usulsüzlükler tespit edildi

AK Parti'den seçim açıklaması: Belgeli usulsüzlükler tespit edildi
 

POPÜLER HABERLER

AK Parti´den ´Canımın içi Türkiyem´ klibi

AK Parti´den ´Canımın içi Türkiyem´ klibi

Adana'da bulundu, nesli tükenmek üzere

Adana'da bulundu, nesli tükenmek üzere

İşte Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy aldığı iller

İşte Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy aldığı iller

Mart ayında uzayda neler oldu?

Mart ayında uzayda neler oldu?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA