Piyasalar normalleşiyor

Seçimler sonrası piyasalar ilk işlem gününe her iki yönde dalgalanarak başladı. Cuma kapanışta 5.5781 seviyesinde olan dolar, dün 5.7015’i gördü. Dolar, öğleden sonra ise 2.25 değer kaybederek 5.45 lira seviyesine indi. TL’deki düşüşe paralel Borsa da haftanın ilk işlem gününe sınırlı düşüşle başladı.

SEÇİM SARMALI BİTTİ

Ancak borsa daha sonra artıya geçerek yüzde 0.34 prim yaptı. Uzmanlar piyasalardaki bu durumu Türkiye’nin yeniden erken seçim sarmalına girme ihtimalinin bitmesine bağladılar. Hem AK Parti hem de muhalefet cephesinden erken seçim istenmediği ve 4.5 yıllık seçimsiz dönem vurgusu yapıldığını belirten uzmanlara göre piyasa normalleşiyor. BlueBay Capital Varlık Yönetimi Stratejisti Timothy Ash, AK Parti hükümetinin ülke çapında yüzde 50’den fazla oy aldığına dikkat çekerek büyük resmin değişmediğini yazdı. Ash reform vaadinde bulunan hükümetin bunu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

AÇIKLAMALAR POZİTİF

İş Yatırım Direktörü Serhat Gürleyen ise seçimsiz en az 4 yıllık bir dönem var. İktidar ekonomiyi siyasetin önüne koyabilirse şu anki tepkinin ortadan kalktığını görürüz” dedi. Gedik Yatırım’dan Üzeyir Doğan da “İktidar ve muhalefetin açıklamalarda erken seçim arzuları olmadığını gördük. Erdoğan da artık ekonomiyle yapısal reformlara odaklanacağını belirtti, bu piyasalar için pozitif” diye konuştu.