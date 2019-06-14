Piyasalara kredi kartıyla çifte destek
BDDK’dan iç talebe çifte destek geldi. Kredi kartında taksit sayılarını artıran BDDK, asgari ödeme limitini de yüzde 30’e çekerek tüketicinin elini rahatlattı. Düzenleme, iç talebin canlanmasına katkı sağlayacak.
Ekonomi yönetimi tarafından reel sektörün elini rahatlatacak teşvikler gelmeye devam ederken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da iki ayrı düzenleme yaparak hem tüketicileri hem de esnafı sevindirdi. Yapılan düzenlemeyle kartta taksitler uzatılırken, asgari ödeme limitleri de düşürüldü. İç talebin canlandırılmasına katkı sağlayacak düzenleme ile mobilyadan beyaz eşyaya, elektronik eşyadan vergi ödemelerine, hava yolları ve konaklama harcamalarından kurumsal kredi kartlarına kadar birçok alanda kredi kartı taksit sayısı artırıldı. Mobilya sektöründe 12 ay olan taksit imkanı ise 18 aya çıkarıldı. Video, kamera, ses sistemleri, fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan televizyon gibi ürünlerde taksit sayısı 3 aydan 6 aya yükseltildi.
TATİLE 12 AY TAKSİT
Daha önce 3 bin 500 liraya kadar olan televizyon alımlarında 9 ay olan taksit imkanı ise 12 ay olarak düzenlendi. Yurt içi hava yolları ve konaklama harcamalarında taksit sayısı 9 aydan 12 aya çıkarılırken, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksit sayısı 6 ayda sabit bırakıldı. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli ev aletleri gibi ürünlerde taksit imkanı 12 aydan 18 aya yükseltildi. Kurumsal kredi kartlarında da genel taksit sayısı 18 ay olarak belirlendi. BDDK, Mart 2019’da yaptığı düzenlemeyle daha önce taksit yasağına tabi tutulan kuyumla ilgili harcamalarda, basılı ve külçe halinde olmayanlar için taksitlendirme süresini 4 aya çıkarmıştı.
ASGARİ ÖDEME DÜŞTÜ
BDDK’nın dünkü yönetmelik değişikliği ile daha önce limiti 15 bin lira üzerinde bulunan kredi kartlarının yüzde 35 ve yüzde 40 olan asgari ödeme oranları yüzde 30’a düşürüldü. Yapılan düzenleme sonrasında kredi kartı borçlarında ödenmesi gereken asgari tutar, kredi kartı limiti 15 bin liraya kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde 30’undan aşağı olamayacak. Yeni tahsis edilen kredi kartlarında ise kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40’ından aşağı asgari ödeme yapılamayacak.
BDDK: TÜKETİCİNİN ELİ RAHATLAYACAK
Yapılan düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, kredi kartlarına yönelik taksitlendirme süresi ve asgari ödeme oranlarında yapılan düzenlemelerin bireysel tüketicilerin elinin rahatlatılmasının yanı sıra iç talebin canlanmasına katkı sağlayacağını söyledi. Bazı ürünlerdeki fiyat artışlarının alım gücünde zorluk oluşturduğunu vurgulayan Akben, taksit sayısının artırılmasıyla tüketicilerin daha az taksit tutarı ile ürün alabilmesinin kolaylaşacağını ifade etti. Akben, düzenleme yapılırken ithal girdi malların değil de yerli ürünlerin teşvik edilmesinin ön planda tutulduğunu dile getirdi. Mobilya, beyaz eşya sektörlerinde taksit sayısının artırılmasının hem tüketici hem de üretici açısından pozitif etkilerinin olacağını belirten Akben, iç turizme katkı sağlamak üzere de hava yolları ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalar taksit sayısının artırıldığını bildirdi. Akben, halihazırda mevcut kredi kartı borçlarında ödeme zorluğu çeken vatandaşların da kredi kartı asgari ödeme oranlarını aşağı çekerek, ödeme kolaylığı sağladıklarını sözlerine ekledi.
İŞ DÜNYASI: TÜKETİCİDE ESNAF DA KAZANACAK
Turizm harcamaları, mobilya, televizyon ve elektronik eşyada taksit sayısının artırılmasından memnuniyet duyan sektör temsilcileri, kararın hem üretici hem de tüketici açısından olumlu olacağı, üretime ve ekonomiye kazanç sağlayacağı görüşünde. Sektör temsilcileri, kararın sektörlere olumlu yansıyacağını, satışları artıracağını, tüketicinin de üreticinin de lehine olduğunu bildirdi.
Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç: Bu karar sektörümüzü ziyadesiyle olumlu yansıyacak. Satışlarımızın artmasına katkı sağlayacak. Tüketici her ay veya her yıl mobilya almıyor. 7-8 yılda bir mobilya değiştiriyor. Taksit sayısının artması aylık ödenecek rakamı azaltacağı için bu durum mobilyasını değiştirmek isteyen tüketiciyi teşvik edecek. Karar kayıt dışını azaltacak, dolayısıyla vergi geliri artıracak.
Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan: Düğün sezonunun açılması, KDV’nin yüzde 8’e düşürülmesi ve taksitin de 18 aya çıkarılmasıyla birlikte satışlar minimum yüzde 20 artacak.
Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca: Tüketiciler uzun süredir taksit sınırının genişletilmesini bekliyordu. Beklemeye geçen tüketici, yeni kararla hızlı bir şekilde satın alma yönünde harekete geçecek. Taksitin artırılmasıyla sektörümüz yeniden eski günlerine dönecek.
Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz: Haziran sonuna kadar mağazalarda düğün ve yazlık alışverişleri nedeniyle yüzde 40 hareketlilik yaşanmasını, bunun satışlara da yüzde 15 artış olarak yansımasını bekliyoruz.
İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı Halil Korkmaz: Şu an mevcut durumda kredi kartı taksitlerinin artmasının sektöre yaklaşık yüzde 20 daha etkisi olabileceğini düşünüyorum.
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin: Bu kararın tüketici açısından olumlu olacağını, dolayısıyla turizm sektörüne de olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Özellikle henüz tatil planı yapmayanlar için teşvik edici olacak.
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