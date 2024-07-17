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Ekonomi

Piyasalara Trump etkisi! Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 626 lira seviyesinde işlem görüyor. Öte yandan başkan adayı Trump'ın, hafta sonu Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğraması sonrası başkanlık ihtimali oldukça güçlenirken, bu durumun jeopolitik riskleri ve ticaret savaşlarını tekrar gündeme getirebileceği endişesi altının ons fiyatını destekliyor.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 10:50 - Güncelleme:
Piyasalara Trump etkisi! Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor
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Dün ons fiyatındaki artışa paralel 2 bin 624 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 2,04 üzerinde 2 bin 622 liradan tamamladı.

GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTININDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 626 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 312 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 181 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün 2.669 dolarla rekor kapanış gerçekleştirirken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 2 bin 465 dolardan işlem görüyor.

FAİZ İNDİRİMİ ETKİSİ

Dünya genelinde merkez bankaları enflasyonla mücadelede sona yaklaşırken, faiz indirimi adımlarına yönelik beklentiler de günden güne netleşiyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene iki kez faiz indirimine gideceği beklentisi ve ülkede gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarının oluşturduğu belirsizlikler emtia fiyatlarının üzerinde de etkili olmaya devam ediyor.

SEÇİM YARIŞININ PİYASALARA ETKİSİ

Öte yandan, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, hafta sonu Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğraması sonrası başkanlık ihtimali oldukça güçlenirken, bu durumun jeopolitik riskleri ve ticaret savaşlarını tekrar gündeme getirebileceği endişesi altının ons fiyatını destekliyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de inşaat izinleri ile Fed'in Bej Kitap Raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 500 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 400 ve 2 bin 350 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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