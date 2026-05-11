11 Mayıs 2026 Pazartesi / 25 Zilkade 1447
  Piyasalarda dengeler değişti! Altında sert düşüş
Ekonomi

Piyasalarda dengeler değişti! Altında sert düşüş

ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması ve petrol fiyatlarının yükselmesi, küresel piyasalarda enflasyon ile faiz beklentilerini artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın yüzde 1 değer kaybederken, gram altın da düşüşe geçti.

Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 6 bin 809 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 180 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 590 liradan satılıyor.

Geçen hafta yüzde 2'nin üzerinde yükselen altının onsu da yüzde 1,1 azalışla 4 bin 668 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran'ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtti. Taraflar arasında anlaşmanın olmaması kıymetli madenleri baskılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

  • Altın düşüş
  • Petrol yükselme
  • Enflasyon artışı

