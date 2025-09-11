Piyasaların merakla beklediği faiz kararı bugün açıklanacak.
TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısının ardından saat 14.00'da faiz kararı açıklanacak.
Merkez Bankası, son toplantısında faizi yüzde 46'dan 300 baz puan azalışla yüzde 43 seviyesine çekmişti.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu.
Öte yandan 2026 yılı sonuna kadarsa faiz oranının yüzde 23 seviyesine gerilemesi bekleniyor.