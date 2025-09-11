İSTANBUL 29°C / 20°C
Ekonomi

Piyasaların gözü bu gelişmede... TCMB'nin faiz kararı belli oluyor

TCMB'nin politika faizi kararıi bugün saat 14:00'da açıklanacak. Merkez Bankası, son toplantıda politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43 seviyesine düşürmüştü. Ekonomistler, bugünkü toplantıda da 200 baz puan faiz indirimi bekliyor.

11 Eylül 2025 Perşembe
Piyasaların merakla beklediği faiz kararı bugün açıklanacak.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısının ardından saat 14.00'da faiz kararı açıklanacak.

Merkez Bankası, son toplantısında faizi yüzde 46'dan 300 baz puan azalışla yüzde 43 seviyesine çekmişti.

BEKLENTİLER 200 PUAN İNDİRİLMESİ YÖNÜNDE

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu.

Öte yandan 2026 yılı sonuna kadarsa faiz oranının yüzde 23 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

