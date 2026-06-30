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Ekonomi

Piyasaların kalbi güçleniyor! Borsa İstanbul'da yeni dönem yarın başlıyor

Borsa İstanbul, piyasalardaki artan işlem hacmi ve teknolojik ihtiyaçları karşılamak amacıyla planlanan yeni veri merkezini yarın hizmete açacak.

AA30 Haziran 2026 Salı 10:23 - Güncelleme:
Piyasaların kalbi güçleniyor! Borsa İstanbul'da yeni dönem yarın başlıyor
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Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, kurumun mevcut veri merkezinde üyelere, yerli ve yabancı yatırımcılara, servis ve altyapı sağlayıcıları ile veri yayın kuruluşlarına uluslararası standartlarda hizmet sunduğu anımsatılarak, "Piyasa katılımcıları tarafından gelen talep ve önümüzdeki yıllardaki büyüme projeksiyonu göz önüne alınarak tasarlanan, uzun yıllar piyasalarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanan yeni veri merkezi 1 Temmuz'da hizmete açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Hızlı ve güvenli bir şekilde piyasalara erişim imkanının sağlanmaya devam edileceğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni veri merkezinde devreye alınacak olan kabinetler, yüksek enerji ve soğutma kapasitesi ile kullanıma sunulacaktır. Yeni veri merkezindeki kapasite artırımı neticesinde daha fazla piyasa katılımcısının bu hizmete erişim imkanı bulmasının piyasalardaki işlem hacimlerine olumlu etki sağlayarak likiditenin artmasına katkı sağlayacağı ve piyasa kalitesini daha da yükselteceği düşünülmektedir."

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