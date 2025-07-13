PKK'nın feshi ve Zengezur koridoru... İran'da ''Türk yayı'' korkusu

İsrail-İran savaşının Türkiye için yeni jeopolitik fırsatlar meydana getirdiğini yazan Batı basını, İran'ın zayıflamasının Türkiye'nin bölgedeki stratejik hedeflerini ilerletmesi için bir sıçrama tahtası sağlayabileceğini ileri sürdü.

Türkiye ile İran arasındaki köklü jeopolitik rekabetin asırlardır sürdüğü dile getirilen analizde "Akdeniz ile Fırat arasındaki egemenlik çatışması kelimenin tam anlamıyla nesillerdir sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

Irak'ın potansiyel bir çatışma noktası olduğu belirtilen analizde Türkiye'nin Sudan hükümetiyle bağlarını güçlendirdiğine dikkat çekildi.

Ankara'nın Bağdat ile Şam'ı yakınlaştırma çabalarının Tahran'ın hoşuna gitmediği kaydedilirken analizde "Sudan'ın Katar'da yeni Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığı son görüşme, İran'ı sözde "Şii ekseni"nden soyutlayabilecek yeni bir dinamiğin göstergesi" denildi.

Türkiye'nin "Kalkınma Yolu" ve "Zengezur Koridoru" gibi altyapı projeleriyle bölgede ekonomik hedeflerini güçlendirdiğine işaret edildi.

"Zengezur Koridoru" projesinin İran için tehdit oluşturduğunu dile getiren Batı basını "Tahran, kuzey sınırında bir Türk yayının ortaya çıkmasından korkuyor" yorumunda bulundu.

PKK'nın feshi ve Zengezur koridoru konusunda ilerleme kaydedilmesi durumunda Türkiye ve İran arasındaki jeopolitik rekabetin yeni bir aşamaya gireceğinden bahsedildi.

Bölgesel gelişmelere ek olarak İsrail'e de atıfta bulunan Batı basını, "Bu gerçek, Tahran'ı Ankara ile daha gerçekçi ve işbirlikçi bir yaklaşıma yönlendirebilir" değerlendirmesinde bulundu.