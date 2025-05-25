PKK'nın kendini feshetmesi işlerine gelmedi! Rüzgar tersine döndü: Artık Türkiye'ye ihtiyaçları var

Türkiye'nin F-35 programına muhtemel dönüşü ve bölgesel gelişmeler ABD basınında bir analiz yazısıyla ele alındı.

Türkiye'nin büyüyen savunma sanayisi ve jeopolitik etkisine dikkat çeken ABD basını, yeniden F-35 programına girişin Türkiye'den daha çok Washington'a fayda sağlayacağını belirtti. ABD basınına konuşan uzmanlar, Aralık 2020'deki CAATSA yaptırımlarına işaret ederek, "Türkler açısından S-400 konusunda tartışılacak bir şey yok. Pazarlık konusu değil" değerlendirmesinde bulundu.

"SİPER" S-400'Ü DAHA AZ ÖNEMLİ HALE GETİRDİ

Çelik Kubbe'nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü olan "SİPER"in S-400'ü daha az önemli hale getirdiğine vurgu yapıldı. Yerli ve milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi "SİPER"in S-400 yeteneklerini bünyesinde barındırmasının muhtemel olduğunun altı çizildi.

TÜRKİYE'NİN RUSYA VE UKRAYNA İLE İLİŞKİLERİ

Türkiye'nin hem Kiev hem de Moskova ile ilişkilerini sürdüren nadir NATO ülkelerinden biri olduğu kaydedildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun Ukrayna ve güney Rusya üzerindeki tarihi kontrolüne vurgu yapan uzmanlar, Rusya ve Ukrayna'nın savunma bakanlarının Türk kökenli olduğuna dikkat çekti.

PKK'NIN KENDİNİ FESHİ

Batılı güçlerin "Kürt sorunu" bahanesiyle bölgede nüfus etme girişimlerinin terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesiyle geride kaldığı belirtildi. Uzmanlar, "Batılı güçlerin artık Türkiye'ye ihtiyacı var, ancak Türkiye'nin Batı'ya ihtiyacı yok. Batı Avrupa, özellikle Başkan Trump'ın Avrupa'nın savunma maliyetini üstlenmesi gerektiğini vurgulamasının ardından, NATO'nun ayakta kalması için Türkiye'ye güveniyor" yorumunda bulundu.

TÜRKİYE'NİN F-35'E GERİ DÖNÜŞÜ ABD'YE MUAZZAM FAYDA SAĞLAYACAK

F-35 programına geri dönüşün Ankara'dan çok Washington'a fayda sağlayabileceğini söyleyen uzmanlar, "Türkiye'yi programdan çıkaran CAATSA yaptırımları ABD ekonomisine 1 trilyon dolarlık maliyete neden oldu. ABD'nin şu ana kadar 3 binden fazla F-35 üretmesi bekleniyordu, ancak envanterinde yalnızca yaklaşık 300 tanesi faaliyette. Türkiye'nin yeniden katılmanın potansiyel faydaları arasında sınırlı teknoloji transferi ve Amerika ile ortak pazarlama yer alıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yeniden katılımının, Ankara'nın çıkışından bu yana sıkıntı yaşayan F-35 programını canlandırabileceğini de sözlerine ekleyen uzmanlar, "F-35 programına yeniden katılmak, bunu KAAN'ın gelişimiyle uyumlu hale getirebilir ve her iki uçağın ortak pazarlanmasını sağlayabilir. Aralık 2020 CAATSA yaptırımlarından bu yana Türkiye yerli yeteneklerini geliştirdi. Kısacası: Türkiye'nin yeniden girişi Amerika Birleşik Devletleri'ne muazzam fayda sağlayacaktır" dedi.