Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı'ndan EYT açıklaması! İlk maaşlar ne zaman yatacak?

Yaklaşık 5 milyon civarında EYT'li düzenlemenin ne zaman yasalaşacağını ve ilk maaşların ne zaman yatacağını merakla bekliyor.

Konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan EYT'nin yasalaşması için şubat ortasını işaret etmişti. Geçtiğimiz gün ise Bakan Bilgin sürece ilişkin merak edilenleri cevapladı.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI'NDAN EYT AÇIKLAMASI

Bugün katıldığı bir TV programında EYT gündemine ilişkin merak edilenleri paylaşan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Sırada EYT var. Şimdi sözleşmeliler Meclis gündeminde bunu da önümüzdeki hafta Meclis tamamlar diye tahmin ediyorum. Ondan sonra da EYT dediğimiz düzenleme gelecektir. Uzun bir zamandır Çalışma Bakanlığı'mız çalışıyor. Vedat Bey'in açıklamaları önemli. Bu ay sonunda Meclis'imize talepler ulaşır diye tahmin ediyoruz. En kısa sürede o da yapılacaktır diye düşünüyorum. Kolay değil milyonlardan bahsediyoruz teknik yapıların yapılması gerekiyor. Boş yere beklenmiyor. Birtakım hazırlıklar yapılıyor. Sağlıklı bir şekilde iş yükünü karşılamak kolay değil. Şubat, mart gibi maaşlar yetişir diye tahmin ediyor arkadaşlarımız.

Maaşlar şubat ayına yetişebilir. Hızlı bir şekilde işlemler de tamamlanırsa neden olmasın. Şubat ya da mart diyebiliriz."