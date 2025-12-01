Platin, aralık ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda

Platin, Aralık sayısında iş dünyasının dönüşümünü hızlandıran inovasyon kültürü, geleceğin teknolojileri, yeni liderlik yaklaşımları ve küresel rekabeti şekillendiren stratejik trendleri odağına alıyor.

İŞ DÜNYASININ YENİ DNA'SI: İNOVASYON KÜLTÜRÜ

Dönüşümün sadece teknoloji entegrasyonu değil; aynı zamanda organizasyonel kültür, liderlik anlayışı ve iş modellerinde yeni bir paradigma gerektirdiği çağdayız.

Bu kapsamda Platin, inovasyonun yalnızca bir proje veya Ar-Ge konusu olmaktan çıkarak şirketlerin işletim sistemine dönüşmesi gerektiğini ele alıyor.

GELECEĞE YÖN VERECEK 7 TEKNOLOJİ DALGASI

Platin Aralık sayısı, Türkiye ve dünyada ivme kazanan fintech, healthtech, agritech, edtech, greentech, deeptech ve industech alanlarındaki gelişmeleri analiz ediyor. Dünya genelinde inovasyon yatırımları 2.5 trilyon doları aşarken, Türkiye de genç nüfusu, dinamik girişimcilik ekosistemi ve güçlü altyapısıyla bu trendlerden pay alıyor. Her sektör kendi içinde hız, veri ve yapay zeka üçlüsünü inovasyonun merkezine yerleştiriyor. Bu yedi teknoloji akımının; rekabette fark yaratan, sürdürülebilir büyümeyi tetikleyen ve iş modellerini yeniden tanımlayan bir dönüşüm gücü olduğuna dikkat çekiliyor. Platin yılın son ayında geleceğin ekonomisine yön verecek yedi teknoloji dalgasını okuyucuları için analiz ediyor.

AMACINIZ DAYANMAK MI YOKSA GELİŞMEK Mİ?

Liderlik danışmanı, konuşmacı ve 'Building a Culture of Innovation' kitabının yazarı Cris Beswick, inovasyonu bir süreçten çok bir davranış biçimi olarak tanımlıyor. Dünya çapında inovasyon danışmanı, strateji ve kültür üzerine uluslararası otoritelerden biri olan Cris Beswick, Platin'e verdiği özel röportajda bugünün liderlerinin yeni rolünü değerlendiriyor. Beswick, inovasyonun üç duygusundan, kurum kültürünün rekabet avantajına dönüşme gücüne kadar birçok konuda çarpıcı içgörüleri Platin Aralık sayısında aktarıyor.

Her ay yenilenen içeriğiyle PLATİN, ekonomi ve iş dünyasına dair merak ettiğiniz her şeyi ön plana çıkarıyor. Platin Aralık Sayısı, e-dergi ve tüm bayilerde...