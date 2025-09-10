Platin Dergisi en iyi iş kitaplarını sizlerin oylarıyla ödüllendiriyor

İlki 2017'de düzenlenen ve büyük ilgi gören ödüller, bu yıl 4'üncü kez sahiplerini bulacak. 27 yıldır yayın hayatına devam eden Platin Dergisi, bu ödüller aracılığıyla iş dünyasında liderlik stratejilerini paylaşan, deneyimlerini kitaplaştıran iş insanlarını, yazarları, çevirmenleri ve yayınevlerini bir araya getiriyor.

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bahar Akgün, sürece ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "2023-2025 döneminin en başarılı iş kitapları, Platin Dergisi Yayın Kurulu'nun 10 farklı kategoride belirlediği adaylardan oluşuyor. 1 Eylül 2023 – 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında yayımlanan başarılı iş kitapları arasından ödüle layık görülecek 10 eser ve isim, halk oylamasıyla belirlenecek. Finanstan pazarlamaya, insan kaynaklarından satışa kadar farklı alanlardaki uzmanlıklarını yeni nesil iş modellerine entegre eden bu kitaplar; X, Y ve Z kuşaklarını ortak bir paydada buluşturuyor ve geleceğe yön veriyor. Kısacası Platin İş Kitapları Ödülleri ile köklü deneyimlerin ve yaratıcı fikirlerin genç nesle ilham verdiği bir network ortamı inşa ediliyor."

Şirket sahipleri, profesyonel yöneticiler, akademisyenler, yayınevleri ve çevirmenlerden oluşan bu zengin ekosistem, her yıl daha da büyüyerek iş kitapları yayıncılığına yeni bir ivme kazandırıyor.

Oylama, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü itibarıyla iskitaplariodulleri.com adresinde başladı ve 1 Ekim 2025 Çarşamba günü sona erecek. Kazananların açıklanacağı ödül töreni ise 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 20.00'de 24 TV ekranından canlı yayınlanacak. Törene dair tüm detaylar ise Platin Dergisi'nin Kasım 2025 sayısında yer alacak.

Platin İş Kitapları Ödülleri kapsamında bugüne kadar iş dünyamızın saygın isimlerinden Hüsnü Özyeğin, Sadettin Saran, Murat Ülker, Bülent Eczacıbaşı, Asım Kibar ve Muharrem Karslı da ödüle layık görülmüştür.

Siz de Platin Dergisi Yayın Kurulu tarafından belirlenen adayları görmek ve oyunuzla sürece katkıda bulunmak için iskitaplariodulleri.com adresini ziyaret edebilirsiniz.