“Platin Global 100 Ödülleri 2023” sahiplerini buldu

Platin Dergisi tarafından düzenlenen "Platin Global 100 Ödülleri" sahiplerini buluyor

Platin Global 100 Ödülleri 2023, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun katılımıyla 24 TV ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Ödül töreninde konuşan Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman'ın konuşmasından satır başları:

Her yıl farklı bir heyecanla takdim ettiğimiz ödüllerimizin, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılındaki teması ise, daha iyi bir gelecek inşa etmenin anahtarı olan sürdürülebilirlik oldu.

Platin Dergisi GYY Oya Yalıman (@oyayaliman): Her yıl farklı bir heyecanla takdim ettiğimiz ödüllerimizin, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılındaki teması ise, daha iyi bir gelecek inşa etmenin anahtarı olan sürdürülebilirlik oldu. #PlatinGlobal100Ödülleri #TürkiyeninGlobalYüzleri pic.twitter.com/HUrp3ziq1R — 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023

İŞTE ÖDÜLLERİN SAHİPLERİ

Ulaştırma Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü İGA aldı.

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLÜ



Ulaştırma Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü, İGA (@igairport) kazandı. Ödülü, İGA İstanbul Havalimanı Çevre ve Su Yönetim Müdür Yardımcısı Hayri Saner Toksöz'e, Platin Dergisi Köşe Yazarı Serhat Özeren (@serozeren), takdim ediyor.... pic.twitter.com/ixqHIfSQgJ — 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023

İnşaat Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü, IC İçtaş İnşaat kazandı.

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLÜ



Ulaştırma Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü, İGA (@igairport) kazandı. Ödülü, İGA İstanbul Havalimanı Çevre ve Su Yönetim Müdür Yardımcısı Hayri Saner Toksöz'e, Platin Dergisi Köşe Yazarı Serhat Özeren (@serozeren), takdim ediyor.... pic.twitter.com/ixqHIfSQgJ — 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023

Gıda Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü, Yayla Agro kazandı.

GIDA SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLÜ



Gıda Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü, Yayla Agro (@yaylabakliyat) kazandı. Ödülü, Yayla Agro İcra Kurulu Üyesi Mustafa Bolat'a, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uzun (@ArahmanUzun), takdim ediyor.#PlatinGlobal100Ödülleri... pic.twitter.com/n9aDTZygXM — 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023

Enerji ve Petrol Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü, SOCAR Türkiye kazandı.

ENERJİ VE PETROL SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLÜ



Enerji ve Petrol Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü, SOCAR Türkiye (@SOCAR_Turkiye) kazandı. Ödülü, SOCAR Türkiye Dijital Transformasyon ve Bilişim Teknolojileri Başkanı Hakan Irgıt'a (@HakanIrgit), Ziraat Bankası Yönetim Kurulu... pic.twitter.com/OedDW8hjWs — 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023

Lojistik Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü, Borusan Lojistik kazandı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLÜ



Lojistik Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü, Borusan Lojistik (@Borusanlojistik) kazandı. Ödülü, Borusan Lojistik Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Erçal'a, Platin Dergisi Köşe Yazarı Ufuk Tarhan (@futuristufuk), takdim ediyor.... pic.twitter.com/yLFhfFUfYl — 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023

Metal Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü, Tosçelik kazandı.

METAL SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLÜ



Metal Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü, Tosçelik (@toscelikonline) kazandı. Ödülü, Tosçelik Genel Müdürü Ahmet Sümer'e, TürkMedya Reklam Grup Başkanı Tülay Mutlu Dölen, takdim ediyor.#PlatinGlobal100Ödülleri #TürkiyeninGlobalYüzleri... pic.twitter.com/j73FmfeuLS — 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023

Hazır Giyim Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü, Aydınlı Hazır Giyim kazandı.

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLÜ



Hazır Giyim Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü, Aydınlı Hazır Giyim (@AydinliKariyer) kazandı. Ödülü, Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Safa'ya, Platin Dergisi GYY Oya Yalıman (@oyayaliman), takdim ediyor.... pic.twitter.com/ZsKRAcoPpW — 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023

Kimya ve Plastik Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü, Sarten Ambalaj kazandı.

KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLÜ



Kimya ve Plastik Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü, Sarten Ambalaj (@sartenambalaj) kazandı. Ödülü, Sarten Ambalaj Yönetim Kurulu Üyesi Arda Sarıbekir'e, Platin Dergisi GYY Oya Yalıman (@oyayaliman), takdim ediyor.... pic.twitter.com/J7mLYUWVsT — 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023

TEKSTİL SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLÜ

TEKSTİL SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLÜ



Tekstil Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü, Ozon Tekstil kazandı. Ödülü, Ozon Tekstil Genel Müdürü Seda Dışlık'a, TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek (@MuratCicekTM), takdim ediyor.#PlatinGlobal100Ödülleri #TürkiyeninGlobalYüzleri... pic.twitter.com/iubv8pKRbK — 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023

Tekstil Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü,kazandı.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLÜ

OTOMOTİV SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLÜ



Otomotiv Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü, TOFAŞ kazandı. Ödülü, TOFAŞ İcra Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu'ya, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu (@InvestTurkey), takdim ediyor.#PlatinGlobal100Ödülleri... pic.twitter.com/bHRx4zfDjQ — 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023

Otomotiv Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü,kazandı.

PLATİN ÖZEL ÖDÜLÜ

PLATİN ÖZEL ÖDÜLÜ



Platin Özel Ödülü'nü, Limak İnşaat kazandı. Ödülü, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz), takdim ediyor.#PlatinGlobal100Ödülleri #TürkiyeninGlobalYüzleri @platindergisi pic.twitter.com/FZCMSDC8qu — 24 TV (@yirmidorttv) December 13, 2023

Platin Özel Ödülü'nü,kazandı. Ödülü, Limak Holding Yön