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Ekonomi

“Platin Global 100 Ödülleri 2023” sahiplerini buldu

Platin Dergisi tarafından düzenlenen “Platin Global 100 Ödülleri” sahiplerini buldu.

13 Aralık 2023 Çarşamba 20:05 - Güncelleme:
“Platin Global 100 Ödülleri 2023” sahiplerini buldu
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Platin Dergisi tarafından düzenlenen "Platin Global 100 Ödülleri" sahiplerini buluyor

Platin Global 100 Ödülleri 2023, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun katılımıyla 24 TV ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Ödül töreninde konuşan Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman'ın konuşmasından satır başları:

Her yıl farklı bir heyecanla takdim ettiğimiz ödüllerimizin, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılındaki teması ise, daha iyi bir gelecek inşa etmenin anahtarı olan sürdürülebilirlik oldu.

İŞTE ÖDÜLLERİN SAHİPLERİ

Ulaştırma Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü İGA aldı.

İnşaat Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü, IC İçtaş İnşaat kazandı.

Gıda Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü, Yayla Agro kazandı.

Enerji ve Petrol Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü, SOCAR Türkiye kazandı.

Lojistik Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü, Borusan Lojistik kazandı

Metal Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü, Tosçelik kazandı.

Hazır Giyim Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü, Aydınlı Hazır Giyim kazandı.

Kimya ve Plastik Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü, Sarten Ambalaj kazandı.

TEKSTİL SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLÜ

Tekstil Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü, Ozon Tekstil kazandı.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLÜ

Otomotiv Sektörü Sürdürülebilirlik Ödülü'nü, TOFAŞ kazandı.

PLATİN ÖZEL ÖDÜLÜ

Platin Özel Ödülü'nü, Limak İnşaat kazandı. Ödülü, Limak Holding Yön
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