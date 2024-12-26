Platin Global 100 Ödülleri sahiplerini buldu

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman, Platin Global 100 Ödülleri 2024'te konuştu. Yalıman, "Teknolojiyi ve yapay zekayı etkin bir şekilde kullanabilen işletmeler ve liderler geleceğe yönelik daha sağlam adımlar atarak değişen pazar dinamiklerine hızlı bir şekilde adapte olma yeteneğine sahip olabiliyorlar" dedi. Yalıman, Platin Global 100 Ödülleri 2024'te açıklamalarda bulundu. Oya Yalıman, ödül alan şirketlerin yenilikçi çözümler sunduğunu belirtti.

"HEDEFİMİZ YAPAY ZEKADA YATIRIMLARI ARTIRMAK"

"Hedefimiz yapay zekada yatırımları artırmak" diyen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, "Türkiye'de erken aşamadaki teknoloji girişimleri bu yıl yaklaşık 1 milyar dolar yatırım aldı. Bunun 270 milyon dolarlık kısmı yapay zeka ve yapay zeka ile ilgili alanlarda yapılmış. Doğru yolda gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dağlıoğlu, "Girişim sermayesi fonu ve benzeri yapılarla, kurumsal girişim sermayesi fonlarıyla teknoloji girişimciliğine sizlerin de daha büyük oranda yatırımcı olması ülkemizin bu alandaki rekabetçiliğini koruması için çok kıymetli." dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Enerji ve Petrol sektörü dalında ödülü, Tüpraş adına Tübraş Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm Direktörü Haldun Selik'e takdim edildi.

Gıda sektörü dalında ödülü, Ülker adına Ülker Operasyonel Mükemmellik, İSG, Kalite ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Süheyl Aybar'a takdim edildi.

İnşaat sektörü dalında ödülü, Akçansa adına Akçansa Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Müdürü Aydın Şener'e takdim edildi.

Platin Dergisi Özel Ödülü, Kipaş Holding adına Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nezihe Sinem Öksüz Dedebayraktar'a takdim edildi.

Ağaç sektörü dalında ödülü, Kastamonu Entegre adına Kastamonu Entegre CFO Kemal Say'a takdim edildi.

Kimya ve Plastik sektörü dalında ödülü, Gübretaş adına Gübretaş Genel Müdürü Aytaç Onkun'a takdim edildi.

Ulaştırma sektörü dalında ödülü, THY adına THY Genel Müdür Yardımcısı Kerem Kızıltunç'a takdim edildi.

Beyaz Eşya ve Elektrikli Aletleri sektörü dalında ödülü, Vestel adına Vestel Genel Müdür Yardımcısı Osman Badur'a takdim edildi.