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Ekonomi

Platin Global 100 ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor!

'Türkiye'nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi' mottosuyla 26 yılı başarıyla geride bırakan Platin, Bağımsız Pazar Araştırma Şirketi Ipsos ile birlikte yürüttüğü araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin Global 100 endeksinde ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden şirketleri bu yıl “Teknoloji Entegrasyonu” temasıyla ödüllendiriyor.

26 Aralık 2024 Perşembe 12:31 - Güncelleme:
Platin Global 100 ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor!
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T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu'nun teşrifleriyle gerçekleşecek Platin Global 100 Ödülleri 2024; bu akşam saat 20.00'de 24 TV'de canlı yayınlanacak. Tören, Platin Dergisi ve 24 TV sosyal medya hesaplarından da takip edilebilecek.

Platin Global 100 Ödülleri ile ilgili konuşan Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman; "Türkiye'nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi' mottosuyla 26 yılı başarıyla geride bırakan Platin, bağımsız pazar araştırma şirketi Ipsos işbirliği ile birlikte yürütülen araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin Global 100 işletmesini bu yıl 7. kez açıklıyor.

İlk kez 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz Platin Global 100 Endeksi'nde, ülkemizi dünyada farklı sektörlerde üretim ve ihracat performanslarıyla başarıyla temsil eden şirketlerimizi ödüllendirmiştik. Daha sonraki yıllarda ise sırasıyla Endüstri 4.0, Dijitalleşme, Eğitim, İnovasyon ve Sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla fark yaratan şirketlerimizi radarımıza almıştık. Her yıl farklı bir heyecanla takdim ettiğimiz ödüllerimizin bu yılki teması ise 'Teknoloji Entegrasyonu' olacak. Türkiye, bu alandaki konumunu her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor. Yedinci kez düzenlenen Platin Global 100 Ödül Töreni'nin, teknoloji entegrasyonu konusunda başarılı şirketleri Türkiye genelinde yaygınlaştırmasını temenni ediyoruz." dedi.

Halkbank ve Ziraat Bankası ana sponsorluğunda, Betim Enerji, Gün Güneş Enerjisi, Rönesans Enerji ve Zivella'nın co sponsorluğunda ve Türk Telekom'un iletişim sponsorluğunda gerçekleşen Platin Global 100 Ödülleri, bu akşam saat 20.00'de 24 TV'de.

  • Türkiye Ekonomi
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  • Teknoloji Entegrasyonu

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