'Türkiye'nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi' mottosuyla yayın hayatına 24 yıldır devam eden Platin Dergisi'nin, bu yıl 'İnovasyon' temasıyla düzenlediği Platin Global 100 Ödülleri sahiplerini buldu.

Platin Global 100 Ödülleri, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun teşrifleriyle 24 TV canlı yayınında sahiplerini buldu.

Teması "İnovasyon" olarak belirlenen ödül töreni kapsamında inovasyonda başarılı 10 şirkete ödülleri takdim edildi.

Platin Global 100 Ödülleri töreni öncesi katılımcılar duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Türkiye'nin inovasyon alanındaki gelişimine dikkat çeken Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, " Türkiye çok büyük bir hamle yaptı inovasyon alanında. Rakamlar da raporlar da zaten bunu gösteriyor. Türkiye'nin en önemli yatırımı bence önümüzdeki dönemde girişimler, bu girişimleri gerçekleştirecek olan insan ve buna yapacakları destek, fon ve kaynak sağlama." dedi.

Platin Dergisi Köşe Yazarı Serhat Özeren ise, "İnovasyon artık dünyada her alanda olmazsa olmaz bir konu. Yaptığınız işi inovasyonla daha önemli ve daha değerli hale getirebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman, "Kalkınmada AR-GE ve inovasyonun önemi tartışılmaz bir yere sahip. Bu yatırımlar hem ihracatı artırıyor hem de dış ticaret açığını azaltarak ekonomileri güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

RHG EnerTürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla, "Ülkemizin bugünü ve geleceğini şekillendiren, gerçekleştirdikleri yatırım ve projelerle aynı güçlü inancı taşıdığımıza inandığım Global 100 ailesini tebrik ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, "Bu yılın ilk 9 ayında ilk üç çeyreğinde yüzde 6,2 oranında büyüyen bir ekonomiden söz ediyoruz." açıklamasında bulundu.

İşte Platin Global 100 Ödülleri'ne layık görülen isimler;

- Platin Özel Ödülü'nü XKoren Elektrik kazandı. Ödülü XKoren Elektrik Genel Müdürü Şahin Keskin'e Platin Dergisi Genel yayın Yönetmeni Oya Yalıman takdim etti.



- Otomotiv Sektörü İnovasyon Ödülü'nü AYD Otomotiv kazandı. Ödülü AYD Otomotiv Yurt Dışı Satış Müdürü Hakan Öztürk'e Platin Dergisi Genel yayın Yönetmeni Oya Yalıman takdim etti.

- Gıda Sektörü İnovasyon Ödülü'nü Ulusoy Un kazandı. Ödülü Ulusoy Un Ve Söke Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy'a Platin Dergisi Genel yayın Yönetmeni Oya Yalıman takdim etti.

- Hazır Giyim Sektörü İnovasyon Ödülü'nü Mavi Giyim kazandı. Ödülü Mavi Giyim CMO'su Serpil Berkan'a TürkMedya Dergiler Reklam Grup Başkanı Gözde Yörükoğlu Ersu takdim etti.

- İlaç Sektörü İnovasyon Ödülü'nü Deva Holding kazandı. Ödülü Deva Holding İK ve Gelişim Direktörü Gülcan Gümüş'e TürkMedya Dergiler Reklam Grup Başkanı Gözde Yörükoğlu Ersu takdim etti.

- Bilgi ve İletişim Sektörü İnovasyon Ödülü'nü TÜRKSAT kazandı. Ödülü TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Savaş'a TürkMedya Reklam Grup Başkanı Tülay Mutlu Dölen takdim etti.

- Metal Sektörü İnovasyon Ödülü'nü Eti Bakır kazandı. Ödülü Eti Bakır Genel Müdür Yardımcısı Asım Akbaş'a TürkMedya Reklam Grup Başkanı Tülay Mutlu Dölen takdim etti.

- İnşaat Sektörü İnovasyon Ödülü'nü Güriş İnşaat kazandı. Ödülü Güriş İnşaat Proje Geliştirme Müdürü Erdal Şahin'e Platin Dergisi Köşe Yazarı Serhat Özeren takdim etti.

- Tekstil Sektörü İnovasyon Ödülü'nü Şık Makas Giyim kazandı. Ödülü Şık Makas Giyim CEO'su İsmail Kolunsağ'a Platin Dergisi Köşe Yazarı Serhat Özeren takdim etti.

- Kimya ve Plastik Sektörü İnovasyon Ödülü'nü Sasa Polyester kazandı Ödülü Sasa Polyester YK Üy. İrfan Başkır'a Cumhurbaşkanlığı Yat. Ofisi Bşk. A. Burak Dağlıoğlu takdim etti.

- Mobilya Sektörü İnovasyon Ödülü'nü İstikbal Mobilya kazandı. Ödülü İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük'e Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu takdim etti.