Platin Global 100 Ödülleri sahiplerini buldu!

Platin Global 100 Ödülleri 2024, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun teşrifleriyle gerçekleşti.

Halkbank ve Ziraat Bankası ana sponsorluğunda, Betim Enerji, Gün Güneş Enerjisi, Rönesans Enerji ve Zivella'nın co sponsorluğunda ve Türk Telekom'un iletişim sponsorluğunda gerçekleşen Platin Global 100 Ödülleri 24 TV'den canlı yayınlandı. Ödül töreninde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman açıklamalarda bulundu.

Yedinci kez gerçekleşen Platin Global 100 Ödülleri'nin açılışını yapan Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman; "Teknoloji Entegrasyonu' nun, iş dünyasında büyüme ve rekabet gücünü arttırdığı çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Dijital dönüşüm, işletmelerin verimliliğini artırırken, operasyonel süreçlerini daha hızlı ve hatasız bir şekilde yönetmelerini de sağlıyor. Yapay zeka gibi teknolojiler, iş süreçlerini yeniden şekillendirerek, daha esnek ve inovatif iş modellerinin ortaya çıkmasına olanak tanıyor. Teknolojiyi ve yapay zekayı etkin bir şekilde kullanabilen işletmeler ve liderler, geleceğe yönelik daha sağlam adımlar atarak, değişen pazar dinamiklerine hızlı bir şekilde adapte olma yeteneğine sahip oluyor. Teknoloji entegrasyonu teması, bir tercih değil, lbir zorunuluk haline gelmiş durumda." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da yaptığı konuşmada "Türkiye'de erken aşamadaki teknoloji girişimleri bu yıl yaklaşık 1 milyar dolar yatırım aldı" diyen Dağlıoğlu, "Bunun 270 milyon dolarlık kısmı yapay zeka ve yapay zeka ile ilgili alanlarda yapılmış. Doğru yolda gidiyoruz" açıklamasında bulundu.

Dağlıoğlu ayrıca, "Girişim sermayesi fonu ve benzeri yapılarla, kurumsal girişim sermayesi fonlarıyla teknoloji girişimciliğine sizlerin de daha büyük oranda yatırımcı olması ülkemizin bu alandaki rekabetçiliğini koruması için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Ödül töreninin ardından 24 TV'ye açıklamalarda bulunan Dağlıoğlu, "Türkiye istihdam üretmeye ve ihracattaki rekabetçiliğini korumaya devam ediyor.

Dünyadaki belirsizlikler arasında Türkiye'nin olumlu ayrıştığını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti teknolojiye entegrasyonun artması için durmaksızın politika üretiyor ve teşviklerle şirketleri desteklemiş oluyor" dedi.

Türkiye'nin bölgesel bir ekonomik aktör, bölgesel bir üretim merkezi ve Ar-Ge merkezi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı, "Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi küresel bir ekonomik güç merkezi yapma hedefimiz var" açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yedinci kez düzenlenen Platin Global 100 Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "Büyüme ve kalkınma yolculuğunun merkezine yüksek teknolojili üretimi koymayı ve geleceği bu anlayışla inşa etmeyi sürdüreceğiz" diyerek küresel rekabete dikkat çekti. Bakan Kacır, aynı zamanda şirketlerin, dünya pazarında etkin bir aktör olmasını istedi.

Kacır, tüm dünyada son yıllarda yaşanan salgınlar, jeopolitik gerilimler, bölgesel çatışma ortamları ve istikrarsızlıkların küresel tedarik zincirlerini kırılgan bir hale getirdiğini dile getirerek, "Uluslararası ticarette ezber edilmiş serbest ticaret kurallarının bizatihi mevcut düzenin kurucuları tarafından terk edildiğine, korumacılığın günden güne yükseldiğine şahit oluyoruz. Ülkeler bu belirsizlik ortamında sürdürülebilirliği sağlamak adına teknoloji geliştirme altyapısına ve katma değerli üretimi etkin kılacak politikalara yöneliyorlar." diye konuştu.

Ekonomik kazanımları muhafaza edebilme ve stratejik bağımsızlık elde edebilme çabalarının, ticaret ve teknoloji savaşlarının kızışmasına sebebiyet verdiğine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Böylesine belirsiz bir yatırım ortamı ve uluslararası ticaretteki güçlüklere rağmen Türkiye olarak bizim üretim ve ihracat yolculuğumuz sekteye uğramadan kendi istikametinde başarıyla ilerliyor. Türk sanayisinin öncülüğünde ihracatımızı son 22 yılda 36 milyar dolardan 262 milyar dolara çıkardık. İhracatımızın dünyadaki payı yüzde 0,55'ten yüzde 1,07'ye yükseldi. Adeta bir Türkiye'nin üzerine bir Türkiye ilave ettik. Türkiye, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta en fazla sayıda ürünü rekabetçi şekilde, en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkedir. Elbette bu başarılar, bu kazanımlar asla tesadüf değil. Bu kazanımlar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda her alanda attığımız sağlam temellerle, güçlü ve planlı politikalarla, sağlanan siyasi ve ekonomik istikrarla beraber gerçekleşti." dedi.

24 TV'den de canlı yayınlanan Platin Global 100 Ödülleri, çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Detaylı bilgi için; https://www.global100odulleri.com/

PLATİN GLOBAL 100 ÖDÜLLERİ 2024