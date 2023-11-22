Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Platin İş Kitapları Ödülleri 2023 töreninde açıklamalarda bulundu.

İsrail ordusunu Filistinli siviller yönelik saldırılarına değinen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, "Hepinizi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi adına saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sözlerime başlarken dualarımızın şu anda Gazze'de acı çekmekte olan insanlarla beraber olduğunu ifade etmek istiyorum. Umarız bu insanlık krizine, bu acımasız saldırılara kalıcı ve adil bir çözüm bulunur." dedi.

"İŞ KİTAPLARI ÖDÜLLERİNİ HER ZAMAN KIYMETLİ BULDUK"

Platin İş Kitapları Ödülleri 2023'ün ayrı bir anlamı olduğunu söyleyen Dağlıoğlu, "Bu yıl, ülkemizde bütün etkinlikler için özel bir yıl. Bütün çalışmalarımızı "Cumhuriyetimizin 100. yılı" vurgusuyla yürüttük. Sene sonu kadar da aynı motivasyonla devam edeceğiz. Türkiye geçtiğimiz yüzyılda dünyadaki ilk ekonomi arasından birine girdi. Türkiye bölgede önemli bir bölge ve üs haline ve önemli bir ihracatçı haline geldi. Önümüzdeki yüzyıl da Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na giriyor. Önümüzdeki yüzyılda hedeflerimiz var. Türkiye olarak dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olmak istiyoruz. Buna ulaşırken Türkiye'nin bölgesel merkez rolünü daha öteye taşıyarak Türkiye'yi ekonomik güç merkezi yapmak için kararlıyız. Türkiye Yüzyılı'nı yatırım yüzyılı yapmakta kararlıyız. İlk 10 ekonomi arasına girme küresel bir ekonomik merkez haline gelme tabii ki sürdürülebilir olacak, yeşil olacak, karbonuz olacak. Burada en büyük rol özel sektöre düşüyor. İş Kitapları Ödüllerini her zaman bu iş dünyasına referans olma, ilham verme ve girişimcilere bir ufuk verme adına kıymetli bulduk. Türkiye Yüzyılı'na girerken, bugünkü ödüllerin ayrı bir anlamı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK ETTİ

Ödül töreninde özel bir katılım olduğunu dile getiren Dağlıoğlu, "Çok kıymetli Ticaret Bakanımız bizimle beraber. Kendisi de bu iş dünyası kitaplarına 4 kitabıyla önemli katkılarda bulunmuş bir isim. Bu bağlamda bu ödül töreninin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Tüm adaylar katıldığını düşünüyorum. Şuna mutlaka değinmek lazım. Bu ödüllere aday gösterilen herkesi tebrik ediyorum. Bütün programda emeği geçen herkesi tebrik etmek istiyorum." şeklinde konuşmasını bitirdi.