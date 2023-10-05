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Ekonomi

Platin İş Kitapları Ödülleri 2023 için halk oylaması başladı

Türkiye'nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi Platin, Vakıfbank ana sponsorluğunda internet üzerinden yapılacak halk oylamasıyla 2022-2023'ün en iyi iş kitaplarını seçiyor.

5 Ekim 2023 Perşembe 13:55 - Güncelleme:
Platin İş Kitapları Ödülleri 2023 için halk oylaması başladı
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Türkiye'nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi Platin, Vakıfbank ana sponsorluğunda internet üzerinden yapılacak halk oylamasıyla 2022-2023'ün en iyi iş kitaplarını seçiyor.

İlki 2017'de verilen ve büyük ses getiren Platin İş Kitapları Ödülleri ile ilgili konuşan Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman "Platin Dergisi Yayın Kurulu'muz ile titiz bir çalışmayla 10 farklı kategoride adaylarımızı belirledik. Amacımız; Türkiye'nin iş hayatını güçlendiren, tecrübelerini ve bilimsel çalışmalarını aktararak Türk ekonomisinin gelişimini sağlayan yayın evlerini, yazarlarını, çevirmenlerini ve iş adamlarını daha geniş kitlelerle buluşturmak, iş dünyasının gelişimini sağlam temellere dayandırmaktır. Platin İş Kitapları Ödülleri, bir ilki gerçekleştirerek Türk iş dünyamıza bilimsel, kültürel, sosyolojik ve analitik açıdan bakan değerli düşünce insanlarımızı bir araya getirmiş olacak. Bu vesileyle, aday olan tüm yayınevlerimizi, yazarlarımızı ve çevirmenlerimizi kutluyor, başarılar diliyoruz" dedi.

Platin İş kitapları Ödülleri için www.iskitaplariodulleri.com web sitesinde başlayan halk oylaması 23 Ekim 2023 Pazartesi günü sona erecek.

Vakıfbank ana sponsorluğunda, Türk Telekom co-sponsorluğunda yılın en iyi iş kitapları, yazarları ve yayınevinin açıklanacağı ödül töreni Kasım ayı içinde gerçekleşecek. Ödüllerin sahiplerini bulacağı gece 24 TV'den canlı yayınlanacak. Platin Dergisi'nin Aralık 2023 sayısı ile de değerli okuyucularıyla buluşacak.

Siz de Platin Dergisi Yayın Kurulu tarafından belirlenen açılan adayları görmek ve oy kullanarak ödüllere katkıda bulunmak isterseniz, www.iskitaplariodulleri.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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