Platin İş Kitapları Ödülleri 2023 sahiplerini buldu

25 yılı başarıyla geride bırakan Platin Dergisi'nin ilkini 2017 yılında düzenlediği Platin İş Kitapları Ödülleri, Vakıfbank'ın ana sponsorluğunda, Türk Telekom'un ise co sponsorluğunda gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi. Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun yanında TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak da katıldı.

Ödüller, Platin Dergisi'nin internet üzerinden yaptığı ve 23 Ekim'de sona eren halk oylamasıyla belirlendi. Oylama ile belirlenen 2022-2023 döneminin en iyi iş kitapları, yazarları ve yayınevi ödüle layık görüldü.

"TÜRKİYE'DEKİ İLK VE TEK ETKİNLİK"

Burada konuşan Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman etkinliğin Türkiye'de tek ve ilk olduğunu belirterek, "Bu iş bizim için çok anlamlı. Cumhuriyetimizin 100. yılını, Platin Dergimizin 25. yılını kutladığımız bu yıl İş Kitapları Ödüllerinin de 3. yılını kutluyoruz. Platin İş Kitapları Ödülleri, iş dünyasını, yazarları, yayın evlerini ve çevirmenleri bir araya getiren Türkiye'deki ilk ve tek etkinlik. Ödüller halk oylamasıyla belirlenmiyor. Buda çok kıymetli. 2021'de 100 bin oy kullanılırken bu yıl 200 bin oy kullanıldı. Buda okuyucunun ilgisini gösteriyor. Her geçen yıl törenimiz devam ediyor. İş Kitapları kategorisi tahmin ettiğinizden çok daha büyük Türkiye'de. Gerçekten bu kitaplar satıyor. Bizim burada 10 kategorimiz var. " dedi.

"DIŞARIDAN GELEN YATIRIMCILARLA BORSA HEP YUKARI DOĞRU GİDİYOR"

Borsa İstanbul Kurucu Başkanı Muharrem Karslı ise, "Borsa, hiç duraklamadan gelişme halinde. Dünya çapında bir borsa var. Dışarıdan da yatırımcılar gelerek borsa hep yukarı doğru gidiyor. Borsa hep yukarı doğru gidiyor. Kimse zara etmiyor. Onun için gençlerde bu yolda yürüyorlar. Borsa iyi bir yatırım aracı ama borsada bilerek yatırım yapacaksınız. Önce şirketleri tanımak lazım. " ifadelerini kullandı.

Riskin iş dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da, "Yapay zekâyla ilgili çeşitli senaryolar konuşuluyor. Bunların bazıları fevkalade güzel senaryolar. Ama öte yandan da insanların kontrolünden çıkabileceği konusunda kara senaryolar da konuşuluyor. Ben, liderliğin öğrenilebilir bir yetkinlik olduğuna inanıyorum. İnsanların kendilerini geliştirmesinde gereken özen verilirse genç liderlerimizin başarıyla ilerleyebileceklerine inanıyorum. Risk, iş dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Risk olmadan kar olmaz. Kar, alınan riskin karşılığıdır." diye konuştu.

İşte Platin İş Kitapları Ödülleri 2023'ün kazananları;

Yılın İlham Veren İş Kitabı: Ertunç Tümen/ Bireyin Mükemmele Yolculuğu/ Mediacat Kitapları

Yılın En İyi Çeviri Referans Kitabı: Kapital Ve İdeoloji/ (Thomas Pıketty) Çevirmen: Hande Koçak/ Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Yılın En İyi Finans Ve Ekonomi Kitabı: Kripto Varlıklar Muhasebesi/ Fatma Özkul/ Hümanist Kitap Yayıncılık

Vakıfbank Özel Ödülü: Atlama Taşları/ Muharrem Karslı/ Scala Yayıncılık

Yılın En İyi Girişimcilik Kitabı: 100 Milyonluk Araba - Osman Yaşar/ Bir Başarı Öyküsü/ Murat Şahin/ Ceres Yayınları

Yılın En İyi İnsan Kaynakları Ve Kariyer Kitabı: İK Etkisi/ Bahattin Aydın/ The Kitap Yayınları

Yılın En İyi Otobiyografi Ve Biyografi Kitabı: Hayalin Gerçeğe Yolculuğu/ Mithat Samsama/ Flipper Yayıncılık

Yılın En İyi Liderlik Ve Yönetim Kitabı: Bana İyi Bir Finansçı Bulun/ S. Can Karaşıklı/ Remzi Kitabevi

Yılın En İyi Satış Ve Pazarlama Kitabı: Neden Tüketiyoruz?/ Cenk Koçaş/ Doğan Kitap

Yılın En İyi İş Kitabı: Aklımızda Bulunsun/ Bülent Eczacıbaşı/ Yapı Kredi Yayınları

Yılın Yayınevi: Elma Yayınevi

Platin Özel Ödülü: Güven En Değerli Servet/ Asım Kibar/ Doğan Kitap