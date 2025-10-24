Platin İş Kitapları Ödülleri sahiplerini buldu!

Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A.Burak Dağlıoğlu, bugün gerçekleştirilen ödül töreninin 2025 yılında dünyada yaşadıkları olaylar ve konuştukları konular düşünüldüğünde ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

Yapay zekanın insan hayatına bu kadar derinlemesine girdiği ve hayatın daha da hızlandığı bir dönemde yazılan iş dünyası kitaplarının ödüllendirildiği bir törende olmanın ayrı bir mutluluk kattığını dile getiren Dağlıoğlu, "Çünkü dünyanın çok kritik bir dönüşüm zamanında tarihe düşülmüş notlar olarak o iş dünyası külliyatında bence çok kritik önemi olan kitaplar basılmış, yayınlanmış oldu. Bu açıdan bence daha sonrasında geçmişe dönüp baktığımızda çok ayrı bir yer tutan eserler olduğunu düşünüyorum." Dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da açıldığı tarihten bugüne kadar 7 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan ve 2,5 milyonluk kitap kapasitesiyle Türkiye'nin en önemli kültürel mekanlarından biri olan Rami Kütüphanesi'nde bilginin, emeğin, düşüncenin ve hayalin onurlandırdığı bir buluşmaya tanıklık ettiğini söyledi.

Platin İş Kitapları Ödülleri'nin, ülkenin kültürel belleğini ve entelektüel dinamizmini besleyen bir gelenek haline geldiğini dile getiren Yazgı, "İlk kez 2017'de verilen ve bugün 4'üncüsü gerçekleştirdiğimiz Platin İş Kitapları Ödülleri bilgiyle emeği, fikirle üretimi buluşturan anlamlı bir girişimdir. Bu yönüyle iş dünyasıyla kültür dünyası arasında güçlü bir köprü kuruyor, ekonominin kalbiyle kültürün ruhunu bir araya getiriyor, bilgiyi üretime, düşünceyi eyleme dönüştürme vizyonunu destekliyor." dedi.

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bahar Akgün ise yayın kurullarının 9 Eylül 2023-1 Ağustos 2025 arasında yayımlanan en başarılı iş kitaplarını 10 farklı kategoride belirlemesiyle başlayan bu heyecanlı süreçte artık finale geldiklerini belirterek, özel ödüller ile birlikte 12 ismin bu kıymetli ekosistemin parçası olduğunu söyledi.

Bugün kategorilerinin birincisi olarak öne çıkan iş insanı yazarların, çevirmenlerin ve yayınevlerinin bu serüvenin en önemli temsilcileri olduğunu dile getiren Akgün, "Deneyimlerini ve vizyonlarını aktardıkları bu yolda, kendileriyle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor ve yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Akgün, gelecek yıllarda bu yolu tekrar aynı heyecan ve dinamizmle, birlikte yürüyeceklerine olan inancının tam olduğunu sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından "ilham veren fikirlerin, güçlü vizyonların ve kalıcı etki yaratan eserlerin temsilcisi olan Türkiye'nin en değerli iş kitapları açıklandı.

Platin Dergisi tarafından düzenlenen ve halk oylamasıyla belirlenen "4. Platin İş Kitapları Ödülleri" kapsamında "Yılın En İyi İş Kitabı" Ayşegül İldeniz'in yazdığı "Ayşegül 5.0" seçildi.

"Yılın En İlham Veren İş Kitabı" ödülü Sinem Işık'ın "Nabza Göre Şerbet"in, "Yılın En İyi Çeviri/Referans Kitabı" Ayşe Göç tarafından Türkçeye çevrilen "Veri Dedektifi"nin (Tim Harford), "Yılın En İyi Finans ve Ekonomi Kitabı" Attila Köksal'ın "Dijital Çağda Yatırım"ın, "Yılın En İyi Girişimcilik Kitabı" Kemal Başaranoğlu'nun "Potansiyelini Ateşle" isimli kitabın oldu.

Vakıfbank Özel Ödülü'ne Kaan Gülten'in "Girişimci Kafasıyla Düşün", "Platin Özel Ödülü"ne "Socar Türkiye Cep Kitapları Projesi", "Yılın En İyi Satış ve Pazarlama Kitabı"na Yücel Uygun'un "A'dan Z'ye Etkin Satış Yöntemleri" layık görüldü.

"Yılın Yayınevi" Remzi Kitabevi seçilirken, "Yılın En İyi İnsan Kaynakları ve Kariyer Kitabı" ödülü "Değişimin Sırrı" kitabıyla Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu'nun, "Yılın En İyi Otobiyografi ve Biyografi Kitabı" ödülüne "Size Anlatacaklarım Var" eseriyle Mehmet Tevfik Nane'nin, "Yılın En İyi Liderlik ve Yönetim Kitabı" ödülüne de "İlk İşimiz İnsan Olmak" isimli kitabıyla Ömer Barbaros Yiş'in oldu.

Çekilen aile fotoğrafı ile tören son buldu. Törene ait tüm detaylar, Platin Dergisi'nin Kasım 2025 sayısı ile de değerli okuyucularıyla buluşacak.

Detaylı bilgi için: www.iskitaplariodulleri.com