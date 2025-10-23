İSTANBUL 22°C / 18°C
  Platin iş kitapları ödülleri sahiplerini buluyor!
Ekonomi

Platin iş kitapları ödülleri sahiplerini buluyor!

Türkiye'nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi Platin tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Platin İş Kitapları Ödülleri, 2023–2025 yılları arasında yayımlanan en başarılı iş kitaplarını halk oylamasıyla belirledi. Tören, Borsa İstanbul, Halkbank, Türk Altın Holding, Takas İstanbul, Turkish Airlines, Türk Telekom, Türkiye Sigorta, Vakıf Katılım, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda gerçekleşecek.

23 Ekim 2025 Perşembe 14:23
Platin iş kitapları ödülleri sahiplerini buluyor!
Üst düzey yöneticiler, yayınevleri, yazarlar ve çevirmenlerin teşrifleriyle gerçekleşecek ödül töreni, bu akşam İstanbul'da düzenlenecek ve 24 TV ekranından canlı olarak yayınlanacak.

İlk kez 2017 yılında verilen ve iş dünyasında büyük ses getiren bu ödüller, iş dünyasına yön veren yazarları, yayınevlerini ve çevirmenleri bir araya getiriyor. Platin İş Kitapları Ödülleri ile ilgili konuşan Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bahar Akgün;

"Platin Dergisi'nin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Platin İş Kitapları Ödülleri; şirket sahiplerinden profesyonel yöneticilere, çevirmenlerden yayınevlerine kadar değerli bir ekosistemi buluşturuyor. Yayın Kurulumuz tarafından, 9 Eylül 2023 – 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında yayımlanan iş kitapları arasından 10 farklı kategoride en başarılı eserler belirlendi. Liderlikten pazarlamaya, satıştan finansal yönetime, yeni nesil girişimcilikten insan kaynaklarına kadar birçok alanda iş dünyasına katkı sağlayan kitaplar, halk oylamasına sunuldu ve 1 Ekim 2025'te oylama tamamlandı. Ödül kazanan eserler ve yazarları, 23 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek törenle açıklanacak. Bu vesileyle sürece katkı sağlayan tüm yayınevlerimizi, yazarlarımızı ve çevirmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." dedi.

27 yıllık yayın hayatında iş dünyasının nabzını tutan Platin Dergisi, halk oylamasıyla belirlenen en iyi iş kitaplarını, yazarlarını ve yayınevlerini ödüllendirecek. Ödüller, bu akşam İstanbul'da düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek. Tören, 24 TV ve 24 Radyodan canlı yayınlanacak. Platin Dergisi'nin Kasım 2025 sayısı ile de değerli okuyucularıyla buluşacak.
  • platin
  • iş kitapları
  • ödül töreni

