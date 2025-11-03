PLATİN, kasım ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda

Pandemi döneminde kazandığı ivmeyle tüm sektörleri dönüştüren e-ticaret, artık yalnızca bir alışveriş kanalı değil; yapay zekâ destekli dijital bir ekosistem.

E-TİCARETİN KURALLARI YENİDEN YAZILIYOR

Kasım sayısında Platin editörleri, Türkiye ve dünyada e-ticaretin geleceğini belirleyen trendleri, üretken yapay zekanın müşteri deneyimine, lojistik ve pazarlamaya getirdiği yeni bakış açılarını analiz ediyor.

MARKA ALGISI: MADE IN TÜRKİYE DÖNEMİ

'Made in Türkiye' markasının küresel itibarını yeniden tanımlayan çalışmalar neler? Bu ay Platin yerli üretimin gücünü, dijital lojistik ve e-ihracat konsorsiyumlarıyla desteklenen yeni dönem stratejilerini inceliyor.

Platin, markalaşmada artık fiyat değil itibarın belirleyici olduğuna vurgu yaparak, "Made in Türkiye" etiketinin sadece bir üretim menşei değil, bir güven ve kalite standardı haline geldiğini vurguluyor.

4'ÜNCÜ PLATİN İŞ KİTAPLARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Türk iş dünyasının en kapsamlı iş kitaplarının halk oylamasıyla belirlendiği Platin İş Kitapları Ödülleri, bu yıl dördüncü kez Rami Kütüphanesi'nde düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın teşrifleriyle gerçekleşen törende 12 kategoride ödül sahiplerine takdim edildi.

Okur oylamasıyla belirlenen kazananlar, bilgiye, öğrenmeye ve deneyimin paylaşımına katkı sunan eserleriyle büyük beğeni topladı. Platin Dergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da bilginin gücünü ödüllendirmenin gururunu yaşadı.

E-ticaretin geleceğine yön veren yapay zekâ yatırımlarından küresel marka algısına, KOBİ'lerde sürdürülebilir büyüme stratejilerinden iş dünyasının ödüllü yazarlarına uzanan dopdolu içeriğiyle Platin Kasım sayısı okuyucularla buluşuyor.

Her ay yenilenen içeriğiyle PLATİN, ekonomi ve iş dünyasına dair merak ettiğiniz her şeyi ön plana çıkarıyor. Platin Kasım Sayısı, e-dergi ve tüm bayilerde...