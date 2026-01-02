PLATİN, ocak ayında da zengin içeriğiyle yani başınızda

Her ay ekonomi ve iş dünyasının nabzını tutan PLATİN, 2026 yılının ilk sayısıyla da tüm yeniliklerden haberdar olmanızı sağlıyor.

PLATİN GLOBAL 100 ÖDÜLLERİ: 2025'TE ETKİ EKONOMİSİNE YÖN VEREN ŞİRKETLER

Platin Global 100 Ödülleri, Etki Ekonomisi" temasıyla gerçekleşti. Küresel ölçekte rekabet gücü, sürdürülebilirlik stratejileri ve ölçülebilir etki yaklaşımlarıyla öne çıkan şirketler, iş dünyasında yeni bir değer anlayışının öncüsü olarak değerlendiriliyor. Ocak sayısında, bu dönüşümün arka planı ve ödüle layık görülen şirketlerin vizyonu detaylarıyla aktarılıyor.

ETKİ EKONOMİSİNİN YARINI

Etki ekonomisi iş dünyasında sonuç odaklı yönetim anlayışının nasıl şekilleneceğine ışık tutuyor. Etki yatırımları, etki ölçümü ve şeffaflık ekseninde gelişen yeni ekonomi modeli; akademisyenler, kanaat önderleri ve sektör temsilcilerinin değerlendirmeleriyle ele alınıyor. Platin Ocak sayısı, iş dünyasında "çıktı"dan "sonuç"a evrilen yeni ekonomi anlayışını mercek altına alıyor.

2026'NIN İNOVATİF YÖNETİM TRENDLERİ

Sürdürülebilirlik, yetenek yönetimi, dijitalleşme ve teknoloji entegrasyonunun şirket yönetiminde nasıl belirleyici hale geleceği analiz ediliyor. Geleceğin liderlik modelleri ve kurumların dönüşüm yol haritaları, kapsamlı bir perspektifle okuyucuya sunuluyor. Dijitalleşmenin bir IT projesi olmaktan çıkıp doğrudan yönetim masasına taşındığı yeni dönemde, liderlerin nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiği Platin Ocak sayısında ele alınıyor.

Yeni yılın iş dünyasına yön veren başlıkları bir araya getiren Platin, her ay yenilenen içeriğiyle ekonomi ve iş dünyasına dair merak ettiğiniz her şeyi ön plana çıkarıyor. Platin Ocak Sayısı, e-dergi ve tüm bayilerde...