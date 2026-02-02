İSTANBUL 8°C / 2°C
Ekonomi

PLATİN, şubat ayında da zengin içeriğiyle yanınızda

Her ay ekonomi ve iş dünyasının nabzını tutan PLATİN, Şubat sayısında da sanayiden teknolojiye, üretimden dönüşüme uzanan güçlü dosyalarıyla gündemi yakından takip etmenizi sağlıyor.

HABER MERKEZİ2 Şubat 2026 Pazartesi 14:29 - Güncelleme:
PLATİN, şubat ayında da zengin içeriğiyle yanınızda
SANAYİDE KALIPLAR KIRILIYOR: İLERİ ÜRETİME YÖN VERECEK TEKNOLOJİLER

Yapay zeka, otomasyon, iş birlikçi robotlar, nesnelerin interneti ve dijital ikizler gibi ileri üretim teknolojileri sanayide köklü bir dönüşümü beraberinde getiriyor. Şubat sayısında üretim süreçlerini yeniden tanımlayan bu teknolojilerin sanayiye etkileri, uzman görüşleri ve sektör örnekleriyle kapsamlı biçimde ele alınıyor.

TÜRKİYE, 5G DESTEKLİ AKILLI SANAYİ HAMLESİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

5G teknolojisinin sunduğu hız ve bağlantı gücüyle birlikte akıllı sanayi uygulamalarında yeni bir döneme giriliyor. Türkiye'nin bu alandaki stratejik adımları, sanayi altyapısında yaratacağı değişim ve küresel rekabette sağlayacağı avantajlar Platin Şubat sayısında detaylarıyla inceleniyor.

TEKNOLOJİ SANAYİNİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Dijitalleşme, veri odaklı üretim ve akıllı sistemler, sanayinin geleceğini yeniden kurguluyor. Teknolojinin yalnızca destekleyici değil, belirleyici bir unsur haline geldiği bu yeni dönemde; şirketlerin dönüşüm yolculukları, liderlik yaklaşımları ve gelecek projeksiyonları mercek altına alınıyor.

Ekonomi ve iş dünyasının dönüşen dinamiklerini bir araya getiren PLATİN, Şubat sayısında da sanayi, teknoloji ve üretim ekseninde hazırladığı güçlü analizler ve kapsamlı özel dosyalarla okuruna rehberlik ediyor. Alanında uzman isimlerin görüşleri, sektörün öne çıkan başlıkları ve geleceğe ışık tutan değerlendirmeler bu sayıda bir araya geliyor. Güncel gelişmeleri derinlemesine ele alan PLATİN Şubat sayısı tüm bayilerde...

