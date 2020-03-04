POMEM sonuçları açıklandı mı? 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

04 Mart 2020 Çarşamba 08:38 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 08:38

Polis adayları, POMEM 26. dönem polis alımları kapsamında 18 Kasım – 10 Aralık tarihleri arasında fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakata girdiler. Özel Harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencileri belirlemek üzere gerçekleştirilen 25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat Sınavı sonuçları 3 Mart Salı günü açıklandı. Bunun ardından gözler 26. Dönem POMEM sonuçlarına çevrildi. 26. Dönem POMEM sonuçlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26. Dönem POMEM sonuçları henüz açıklanmadı. POMEM sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

POMEM NEDİR?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.





SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.