Pompada kaçağı önleyecek sistem

DÖNÜŞÜM PROJESİ

GİB tarafından yürütülen çalışma tamamlandığında, akaryakıt istasyonlarındaki ödeme kaydedici cihazlar, ‘yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlar’a yani yeni nesil pompa ÖKC dönüştürülecek. Başkanlık tarafından hazırlanan tebliğ taslağına göre, akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihazlar yerine, güvenlik seviyesi yükseltilmiş, harici yetkisiz müdahaleleri algılayarak gerekli tedbirleri alabilen, bilgisayar tabanlı ve online iletişim kurarak akaryakıt satışlarına ait mali bilgileri elektronik ortamda GİB’e aktaran yeni nesil cihazlar kullanılacak.

BİLGİ TAKİP SİSTEMİ

Yeni nesil pompa ÖKC’lerde, akaryakıt satışı taşıt plaka numarası girilerek gerçekleştirilecek, taşıt plaka numarası girilmeden akaryakıt satışı yapılamayacak ve akaryakıt verme işleminin sonunda fiş cihaz yazıcısından plaka bilgisini de ihtiva ederek otomatik çıkacak. Cihazların mali hafızaları, cihaz şasisine, uygulanan fiziki mühür tahrip edilmedikçe çıkartılamayacak şekilde sabitlenecek. Cihazlardan, günlük plaka bazlı satış raporu da sağlanacak ve istenildiğinde elektronik ortamda GİB’e ulaştırılacak. Plaka bazlı satış raporunda, gün içinde düzenlenen satış fişlerinin her bir plaka bazında ayrı ayrı görünecek şekilde fişin tarihi, saati, numarası, verilen yakıt cinsi, satış miktarı, tutarı ve KDV tutarı bilgileri yer alacak.

ESKİ CİHAZ DÖNEMİ BİTİYOR