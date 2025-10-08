Portekiz'de dev yatırımlar için Türk çıkarması

Türk müteahhitlerinin, Portekiz'de yüksek hızlı tren, metro, köprü, kara yolu, liman ve yeni Lizbon Havalimanı projesine yönelik görüşmeler yapması beklenirken, iki ülke işbirliği kapsamında Türk firmalarının ilerleyen dönemde konuttan haberleşmeye kadar birçok projede aktif rol oynaması hedefleniyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ile Portekiz'in Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde, bu ülkeye 13-16 Ekim'de müteahhitlik heyeti ziyareti düzenlenecek.

Lizbon ve Porto kentlerini kapsayan ziyarette, Türk müteahhitlerinin, Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ile bir araya gelmesi bekleniyor. Ayrıca, yüksek hızlı tren, metro, köprü, kara yolu, liman ve yeni Lizbon Havalimanı projesine yönelik bilgi edinilmesi ve firmalar arasında ikili görüşmeler planlanıyor.

PORTEKİZ'E İHRACAT 9 AYDA YILLIK BAZDA YÜZDE 13,6 YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Portekiz'e ihracat geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 20,9 artışla 1,6 milyar dolar oldu. Söz konusu ülkeye ithalat ise 2024'te bir önceki yıla kıyasla, yüzde 11,7 azalışla 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu doğrultuda Türkiye ve Portekiz'in ikili ticaret hacmi, geçen yıl yaklaşık 3 milyar dolara ulaştı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde ise Portekiz'e ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artarak, 1,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Portekiz'e dış satımda öne çıkan ürünlerin başında ise motorlu kara taşıtları geldi. Türkiye'nin bu ülkeye ihracatında en yüksek fasıl, 162,3 milyon dolarla "otomobiller" oldu. Bunu, yaklaşık 136 milyon dolarla "pamuk ipliği", 71,8 milyon dolarla "demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri" takip etti.

Aynı dönemde bu ülkeden ithalatta da 241,1 milyon dolarla "otomobiller" faslı, ilk sırada yer aldı. Bu ürünü, 101,3 milyon dolarla "sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru", 93,1 milyon dolarla "kara yolu taşıtları için aksam ve parçaları" izledi.

BİLİŞİM, YENİLENEBİLİR ENERJİ VE TURİZM ALANLARINDA KARŞILIKLI YATIRIM YAPILIYOR

Bu çerçevede, Türkiye ile Portekiz arasındaki ticaret hacminin, 3,5 milyar dolara yükseltilmesi amaçlanırken, iki ülke doğrudan yatırım, inşaat ve altyapı projeleri, yenilenebilir enerji, lojistik gibi sektörlerde de işbirliklerini geliştirmeye odaklanıyor.

Portekiz sermayeli şirketler, Türkiye'de bilişim teknolojileri ve telekomünikasyondan hazır giyim ve ayakkabıya, yenilenebilir enerjiden dekorasyona kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Türkiye'den Portekiz'e yatırımlarda ise liman işletmeciliği, madencilik, turizm ve otelcilik, gayrimenkul, deniz taşımacılığı, beyaz eşya, ilaç, mücevher, tarım ve gıda sektörleri dikkat çekiyor.

İlerleyen dönemde altyapı, ulaştırma, hızlı tren, konut, haberleşme gibi büyük ölçekli projelerde, Türk firmalarının Portekiz'de aktif rol alması hedefleniyor.

İKİLİ İŞBİRLİKLERİ SAVUNMA SANAYİSİNDE DE PEKİŞİYOR

İki ülke işbirliği, son yıllarda savunma sanayisi, teknoloji, hava yolu gibi farklı alanlarda önemli projelerle pekişiyor.

Geçen yıl yapılan anlaşma doğrultusunda, Türkiye'nin Portekiz Deniz Kuvvetleri için tasarlayıp inşa edeceği iki adet "Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi" ile ilk kez bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye askeri gemi ihracatı gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra, Türk Hava Yolları (THY) ile Portekiz'in hava yolu şirketi TAP Air Portugal, bu yıl mevcut kod paylaşımı (bir havayolunun, başka bir havayolu tarafından işletilen bir uçuşta koltuk sattığı ortaklık türü) ortaklıklarını genişletti. Böylelikle var olan uçuş noktalarına ek olarak Brezilya, Fas, Katar, Mauritius gibi uluslararası, Dalaman ve Bodrum gibi yurt içi destinasyonlar ilave edilerek, Türkiye ile Portekiz arasındaki alternatif rotalar arttırıldı.