Potansiyelleri var, becerileri yok! Krohne: Türkiye'nin sürece dahil olmasına ihtiyacımız var

Krohne, Afrika enerji sektörüne yönelik yatırım platformu Energy Capital & Power tarafından düzenlenen Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi (LEES) 2026 kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Namibya'nın dış politikada "herkesin dostu, kimsenin düşmanı olmayan" bir yaklaşım benimsediğini ifade eden Krohne, Türkiye ile karşılıklı faydaya dayalı işbirliklerine önem verdiklerini söyledi.

Krohne, nüfusunun büyük bölümünü gençlerin oluşturduğu Namibya'da istihdam hedeflerinin gerçekleştirilmesinin ancak yabancı yatırımcıların sağlayacağı sermaye, teknoloji ve beceri transferiyle mümkün olabileceğini dile getirdi.

Yabancı yatırımcıları yerli katkı politikası çerçevesinde Namibya'ya yatırım yapmaya davet eden Krohne, söz konusu politikaların detaylarına ilişkin şunları kaydetti:

"Yatırımcıların yerel halkımızı istihdam etmesini istiyoruz. Ayrıca ortaklıklar yoluyla mevcut yerel işletmelerimizden yararlanılmasını bekliyoruz. Namibyalı bir şirketle ortak girişim kurmak istendiğinde, şart Namibyalıların yüzde 51, yabancı yatırımcıların ise yüzde 49 paya sahip olması. İyi yasalara, güçlü düzenleyici çerçevelere ve iyi vergi sistemine sahibiz. Namibya'ya yatırım yapmak isteyen ciddi yatırımcılara beş yıla kadar çalışma vizesi sağlamaya hazırız. Beceri transferi amacıyla gerekli çalışma izinleri, ihtiyaca göre üç ya da beş yıl süreyle verilebilir. Yatırımcılar ülkemizden ayrıldığında geride becerilerin kalmasını istiyoruz."

HAM MADDE İHRACATINDAN KATMA DEĞERE GEÇİŞ

Krohne, Namibya'nın artık yalnızca ham madde ihraç etmek istemediğini ifade ederek, "Katma değer yaratmak istiyoruz. Katma değer, daha fazla istihdam demek. Türkiye gibi ortaklarla üretim tesisleri kurarsak istihdam yaratabiliriz." diye konuştu.

Hükümetin önceliğinin enerji ve maden kaynaklarını ekonomik büyüme, sanayileşme ve istihdam için kullanmak olduğunu kaydeden Krohne, şöyle devam etti:

"Katma değer yaratmaya odaklanıyoruz, yerel içerik yapısını güçlendirmeyi, beceri gelişimini, sürdürülebilir madencilik uygulamalarını ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Namibya'yı petrol ve doğal gaz ile yeşil hidrojen alanlarında geleceğin merkezi olarak konumlandırmayı amaçlıyoruz. Petrol ve doğal gaz, yeşil hidrojen ve nükleer santral projeleri, yeni hükümet döneminde öncelikli projelerimiz arasında yer alıyor."

Krohne, Namibya'nın mevzuat çalışmalarını sürdürdüğü bu alanlarda uluslararası yatırımcılarla işbirliğini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Yatırım, teknoloji transferi ve beceri gelişimi sağlayan, aynı zamanda Namibyalılar için somut faydalar sunan ortaklıklara önem veriyoruz. Öncelikli yatırım alanları arasında yenilenebilir enerji, petrol ve gaz, kritik minerallerin işlenmesi ve enerji altyapısı yer alıyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Namibya'nın yenilenebilir enerji kaynakları alanında yüksek bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Krohne, "Namibya'da bol miktarda güneş, rüzgar ve arazi var. Her şeyimiz var ancak sermayemiz ve gerekli becerilerimiz yok. Bu nedenle Türkiye'nin sürece dahil olmasına ihtiyacımız var." dedi.

Krohne, Türkiye'nin enerji ve madencilik alanındaki "güçlü" deneyimine dikkati çekerek, "Güneş ve rüzgar projeleri, şebeke altyapısı, madencilik, madenlerin işlenmesi ve sanayi gelişimi alanlarında Türk şirketleri için fırsatlar var. Bu durum, Namibya ile Türkiye arasında uzun vadeli işbirliğine dayalı, karşılıklı fayda sağlayan ortaklıklar yaratabilir." diye konuştu.

Namibya'nın uranyum, lityum, nadir toprak elementleri, bakır, altın ve grafit açısından zengin olduğunu aktaran Krohne, şunları kaydetti:

"Erken aşamada katma değer yaratmak amacıyla lityum ve nadir toprak elementlerinin ihracatını kısıtladık. Bu kaynaklar küresel enerji dönüşümü açısından hayati öneme sahip. Yerel katma değer yaratımı için de güçlü fırsatlar sunuyor. Namibya, ortak altyapı, sınır ötesi enerji ticareti ve madencilikte bölgesel değer zincirleri yoluyla bölgesel ve kıtasal işbirliğine güçlü şekilde inanıyor. Afrika bu sayede ekonomik konumunu güçlendirebilir. Türkiye gibi ülkelerle kurulacak ortaklıklar, yatırım, teknoloji ve stratejik işbirliği yoluyla bu süreci destekleyebilir."

Krohne, Namibya'nın barışçıl, istikrarlı ve yatırımcı dostu bir ülke olduğunun altını çizerek, "Türkiye'yi Namibya'ya yatırım yapmaya davet ediyoruz. Öncelikli alanlarınızı belirleyebilirsiniz. Beceri transferi konusunda bize yol gösterebilirsiniz. Türkiye yenilenebilir enerjide güçlü. Bu çalışmaları birlikte yürütebiliriz." ifadelerini kullandı.