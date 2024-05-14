Prens Laurent Türkiye'yi seçti: Başkan Erdoğan projeye sahip çıkabilecek güçlü lider

Belçika Kralı Philippe'in küçük kardeşi son yıllarda sürdürülebilirlik ve yeşil enerji konusunda öne çıkan projeler üzerine çalışıyor. Kraliyetin önemli isimlerinden Prens Laurent, projelerini uygulamak için ise Türkiye'yi seçti.

A Haber'e konuşan Laurent, "Basında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesindeki yenilenebilir teknoloji gelişiminin ülkenin yararına olacağı kanısında olduğunu gördüm. Benim sistemim Avrupa Komisyonu'nda üst düzey olarak belgelendi. Bildiğiniz üzere, Avrupa Birliği 2030'a kadar tüm özel ve kamusal endüstri binalarında temiz enerji kullanılması kararı aldı. Türkiye teknolojide oldukça ilerlemiş ve bu yüzden de bu projeyi üniversiteyle beraber yürütmek istedim. Hayalim, Türkiye'nin enerji sektörünü diğer tüm Avrupa Birliği üye ülkeleriyle aynı seviyede kullanması. Boğaziçi Üniversitesi ve beraberindeki ekip o kadar üst düzey ki birlikte başarıya ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Yeşil enerji için üretilen malzemelerin birçoğunun Ukrayna'dan geldiğini söyleyen Prens Laurent savaş nedeniyle aksamalar yaşandığını söyledi. "Türkiye bu noktada avantaj sağlayabilir." dedi.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın çevre konusundaki duyarlılıklarına dikkat çekti.

"SİZİN BÖYLE BİR LİDERİNİZ VAR"

Laurent, "Türkiye'nin devasa bir potansiyeli var, büyük bir uzmanlığı var. Benim için, Türkiye'nin jeopolitik pozisyonu çok önemli. Çünkü Türkiye'nin dünyanın tüm ülkeleriyle bağlantısı var. Bir ayağı Avrupa ancak bir ayağı da Asya'da. Eminim ki bu yenilenebilir teknoloji yetkinlik merkezini Türkiye'de kurabileceğiz. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Hanım'ın alternatif enerji ve çevre konusundaki çalışma ve düşüncelerini biliyorum. Onların önemli bir vizyonu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim projemi okuyup ülkenin gelişimine katkısı olacağını düşündü, sizin böyle bir lideriniz var. Projemi daha iyi anlatabilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze de görüşmek isterim." dedi.